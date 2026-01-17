Учасники бойових дій та ветерани можуть безоплатно лікувати зуби – умови та порядок

Військові та ветерани можуть отримати безоплатне лікування зубів до 24 952 грн.

Держава забезпечує військових, які захищали та продовжують захищати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, правом на безоплатне стоматологічне лікування. Про це повідомили в Хмельницькій міській раді.

Отримати планову стоматологічну допомогу безкоштовно можуть:

учасники бойових дій,

особи з інвалідністю внаслідок війни,

військовослужбовці без посвідчення учасника бойових дій (УБД), які продовжують виконувати бойові завдання.

До послуг пацієнтів належать первинний огляд, рентгенологічне дослідження, лікування, видалення зубів та підготовка до зубопротезування. Максимальна вартість послуг одному пацієнту становить 24 952,54 грн.

Отримати допомогу можна у закладах охорони здоров’я будь-якої форми власності та у фізичних осіб-підприємців, які мають ліцензію на медичну практику та договір із Національною службою здоров’я України на надання стоматологічних послуг для ветеранів.

Для оформлення безоплатного лікування необхідно надати:

заяву,

паспорт та картку платника податків,

посвідчення УБД або особи з інвалідністю внаслідок війни,

довідку про безпосередню участь у заходах оборони України — у разі відсутності посвідчення УБД.

