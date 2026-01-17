Участники боевых действий и ветераны могут бесплатно лечить зубы – условия и порядок
Государство обеспечивает военных, которые защищали и продолжают защищать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, правом на бесплатное стоматологическое лечение. Об этом сообщили в Хмельницком городском совете.
Получить плановую стоматологическую помощь бесплатно могут:
- участники боевых действий,
- лица с инвалидностью вследствие войны,
- военнослужащие без удостоверения участника боевых действий (УБД), которые продолжают выполнять боевые задачи.
К услугам пациентов относятся первичный осмотр, рентгенологическое исследование, лечение, удаление зубов и подготовка к зубопротезированию. Максимальная стоимость услуг одному пациенту составляет 24 952,54 грн.
Получить помощь можно в учреждениях здравоохранения любой формы собственности и у физических лиц-предпринимателей, имеющих лицензию на медицинскую практику и договор с Национальной службой здоровья Украины на предоставление стоматологических услуг для ветеранов.
Для оформления бесплатного лечения необходимо предоставить:
- заявление,
- паспорт и карточку налогоплательщика,
- удостоверение УБД или лица с инвалидностью вследствие войны,
- справку о непосредственном участии в мероприятиях по обороне Украины — в случае отсутствия удостоверения УБД.
