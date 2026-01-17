Участники боевых действий и ветераны могут бесплатно лечить зубы – условия и порядок

Военные и ветераны могут получить бесплатное лечение зубов до 24 952 грн.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государство обеспечивает военных, которые защищали и продолжают защищать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, правом на бесплатное стоматологическое лечение. Об этом сообщили в Хмельницком городском совете.

Получить плановую стоматологическую помощь бесплатно могут:

участники боевых действий,

лица с инвалидностью вследствие войны,

военнослужащие без удостоверения участника боевых действий (УБД), которые продолжают выполнять боевые задачи.

К услугам пациентов относятся первичный осмотр, рентгенологическое исследование, лечение, удаление зубов и подготовка к зубопротезированию. Максимальная стоимость услуг одному пациенту составляет 24 952,54 грн.

Получить помощь можно в учреждениях здравоохранения любой формы собственности и у физических лиц-предпринимателей, имеющих лицензию на медицинскую практику и договор с Национальной службой здоровья Украины на предоставление стоматологических услуг для ветеранов.

Для оформления бесплатного лечения необходимо предоставить:

заявление,

паспорт и карточку налогоплательщика,

удостоверение УБД или лица с инвалидностью вследствие войны,

справку о непосредственном участии в мероприятиях по обороне Украины — в случае отсутствия удостоверения УБД.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.