На Львівщині рейсовий автобус Відень-Київ злетів у кювет, є постраждалі

Дев’ятеро пасажирів отримали травми, семеро госпіталізовані, поліція з’ясовує обставини аварії.

Фото: Поліція Львівської області

У Львівській області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю пасажирського автобуса міжнародного сполучення «Відень-Київ». Про це повідомляє поліція Львівської області.

Аварія трапилася близько 08:00 на автодорозі «Київ–Чоп» у межах села Любінці Стрийського району. За попередніми даними, автобус Setra під керуванням 59-річного водія виїхав за межі проїзної частини, врізався в металевий відбійник і далі – у дерево.

У салоні перебували 25 пасажирів. Дев’ять осіб віком від 19 до 69 років звернулися за медичною допомогою, семеро з них госпіталізовані. Лікарі наразі уточнюють їхній стан.

Інших пасажирів доставили до пункту незламності Стрийського районного управління поліції, де з ними працюють поліцейські психологи. Люди можуть зігрітися, випити гарячих напоїв, перекусити та дочекатися прибуття іншого автобуса.

На місці аварії працюють правоохоронці, зокрема слідчі, які встановлюють усі обставини ДТП та вирішують питання правової кваліфікації події.

