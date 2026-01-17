  1. В Украине

Во Львовской области рейсовый автобус Вена-Киев слетел в кювет, есть пострадавшие

12:59, 17 января 2026
Девять пассажиров получили травмы, семеро госпитализированы, полиция выясняет обстоятельства аварии.
Во Львовской области рейсовый автобус Вена-Киев слетел в кювет, есть пострадавшие
Фото: Полиция Львовской области
Во Львовской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса международного сообщения «Вена-Киев». Об этом сообщает полиция Львовской области.

Авария произошла около 08:00 на автодороге «Киев-Чоп» в пределах села Любинцы Стрыйского района. По предварительным данным, автобус Setra под управлением 59-летнего водителя выехал за пределы проезжей части, врезался в металлический отбойник и далее – в дерево.

В салоне находились 25 пассажиров. Девять человек в возрасте от 19 до 69 лет обратились за медицинской помощью, семеро из них госпитализированы. Врачи сейчас уточняют их состояние.

Остальных пассажиров доставили в пункт несокрушимости Стрыйского районного управления полиции, где с ними работают полицейские психологи. Люди могут согреться, выпить горячих напитков, перекусить и дождаться прибытия другого автобуса.

На месте аварии работают правоохранители, в частности следователи, которые устанавливают все обстоятельства ДТП и решают вопрос правовой квалификации происшествия.

Фото: Полиция Львовской области

полиция Львов ДТП Киев Украина Австрия транспорт

