У Львові дрон упав на дитячий майданчик біля пам’ятника Бандері – відео

08:48, 15 січня 2026
Безпілотник РФ упав поблизу пам’ятника Бандері у Львові, вибуховою хвилею пошкоджено будинки, рух транспорту перекрито.
Фото: Скріншот з відео
У Львові ворожий безпілотник впав на дитячий майданчик поблизу пам’ятника Степану Бандері. Про це повідомив міський голова Андрій Садовий.

«Символічне місце - те, чого агресор боїться найбільше», - зазначив мер Львова.

Момент падіння дрона зафіксовано на відео, яке Садовий оприлюднив у мережі.

Попередньо, внаслідок інциденту обійшлося без серйозних постраждалих. Вибуховою хвилею незначно зачепило тракториста, який прибирав сніг неподалік, однак його стан задовільний.

Серед наслідків атаки — вибиті вікна в будівлях поруч, зокрема в одному з корпусів політехніки та житлових будинках.

Через падіння дрона у Львові тимчасово перекрили рух на вулицях Митрополита Андрея та Шептицького. Приватний і громадський транспорт на цих ділянках наразі не курсує. Також через обмеження руху зупинено тролейбусні маршрути №27, №32 та №38.

 

