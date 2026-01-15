У Львові дрон упав на дитячий майданчик біля пам’ятника Бандері – відео

Безпілотник РФ упав поблизу пам’ятника Бандері у Львові, вибуховою хвилею пошкоджено будинки, рух транспорту перекрито.

Фото: Скріншот з відео

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Львові ворожий безпілотник впав на дитячий майданчик поблизу пам’ятника Степану Бандері. Про це повідомив міський голова Андрій Садовий.

«Символічне місце - те, чого агресор боїться найбільше», - зазначив мер Львова.

Момент падіння дрона зафіксовано на відео, яке Садовий оприлюднив у мережі.

Попередньо, внаслідок інциденту обійшлося без серйозних постраждалих. Вибуховою хвилею незначно зачепило тракториста, який прибирав сніг неподалік, однак його стан задовільний.

Серед наслідків атаки — вибиті вікна в будівлях поруч, зокрема в одному з корпусів політехніки та житлових будинках.

Через падіння дрона у Львові тимчасово перекрили рух на вулицях Митрополита Андрея та Шептицького. Приватний і громадський транспорт на цих ділянках наразі не курсує. Також через обмеження руху зупинено тролейбусні маршрути №27, №32 та №38.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.