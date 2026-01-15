Во Львове дрон упал на детскую площадку возле памятника Бандере – видео

Беспилотник РФ упал возле памятника Бандере во Львове, взрывной волной повреждены дома, движение транспорта перекрыто.

Фото: Скриншот с відео

Во Львове вражеский беспилотник упал на детскую площадку возле памятника Степану Бандере. Об этом сообщил городской голова Андрей Садовой.

«Символическое место — то, чего агрессор боится больше всего», — отметил мэр Львова.

Момент падения дрона зафиксирован на видео, которое Садовой обнародовал в сети.

Предварительно, в результате инцидента обошлось без серьезных пострадавших. Взрывной волной незначительно задело тракториста, который убирал снег неподалеку, однако его состояние удовлетворительное.

Среди последствий атаки — выбитые окна в зданиях рядом, в частности в одном из корпусов политехники и жилых домах.

Из-за падения дрона во Львове временно перекрыли движение на улицах Митрополита Андрея и Шептицкого. Частный и общественный транспорт на этих участках пока не курсирует. Также из-за ограничения движения остановлены троллейбусные маршруты №27, №32 и №38.

