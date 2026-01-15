  1. Видео
  2. / В Украине

Во Львове дрон упал на детскую площадку возле памятника Бандере – видео

08:48, 15 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Беспилотник РФ упал возле памятника Бандере во Львове, взрывной волной повреждены дома, движение транспорта перекрыто.
Во Львове дрон упал на детскую площадку возле памятника Бандере – видео
Фото: Скриншот с відео
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во Львове вражеский беспилотник упал на детскую площадку возле памятника Степану Бандере. Об этом сообщил городской голова Андрей Садовой.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

«Символическое место — то, чего агрессор боится больше всего», — отметил мэр Львова.

Момент падения дрона зафиксирован на видео, которое Садовой обнародовал в сети.

Предварительно, в результате инцидента обошлось без серьезных пострадавших. Взрывной волной незначительно задело тракториста, который убирал снег неподалеку, однако его состояние удовлетворительное.

Среди последствий атаки — выбитые окна в зданиях рядом, в частности в одном из корпусов политехники и жилых домах.

Из-за падения дрона во Львове временно перекрыли движение на улицах Митрополита Андрея и Шептицкого. Частный и общественный транспорт на этих участках пока не курсирует. Также из-за ограничения движения остановлены троллейбусные маршруты №27, №32 и №38.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Львов дети дрон

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Квартира на правовой паузе: как сроки и дубликат исполнительного листа остановили взыскание с должников

Апелляционная инстанция напомнила, что без соблюдения процедуры даже законное решение не исполняется.

Обновленное правописание, отказ от русизмов и канцеляризмов: в Украине усилят защиту государственного языка

Обновленный правописание украинского языка должно быть подготовлено до 1 февраля 2026 года.

Верховный Суд разграничил материальную и процессуальную добросовестность и определил последствия злоупотребление ими

КГС ВС разъяснил, где проходит граница между добросовестностью и злоупотреблением процессуальными правами.

Арест как правовой инструмент: судебная практика в деле о незаконном изготовлении жидкостей для електронных сигарет

Суд в Хмельницком подтвердил, что право собственности может быть ограничено, когда речь идёт о сохранении доказательств.

В Раде призывают Кабмин выделить средства и создать резерв трансформаторов для энергетической стабильности Киева, Днепра и областей

После массированных ударов РФ сотни тысяч украинцев остались без света — депутаты требуют от правительства срочно обеспечить резерв трансформаторов и оборудования для критической инфраструктуры.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]