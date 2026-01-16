Максимальна денна ставка за кредитами може впасти майже в 4 рази — законопроєкт

Парламентарі пропонують обмежити денну процентну ставку за споживчими кредитами, щоб зменшити фінансове навантаження на позичальників.

Фото: Верховна Рада

На сайті Верховної Ради зареєстрували Проект Закону №14370, який передбачає зменшення максимальної денної процентної ставки за споживчими кредитами.

Законопроектом пропонується внести зміни до частини п’ятої статті 8 Закону України «Про споживче кредитування» з тим, щоб зменшити максимально допустимий розмір денної процентної ставки з 1% до 0,274%.

У пояснювальній записці йдеться, чим вища денна процентна ставка, тим більша ймовірність непогашення або несвоєчасного погашення позичальником своїх зобов’язань. Тож зменшення максимальної денної процентної ставки допоможе позичальникам своєчасно виконувати грошові зобов’язання перед кредитодавцями.

Наголошується, що зконопроєкт покликаний посилити захист позичальників (споживачів) від встановлення у договорах про споживчий кредит надмірно завищених процентних ставок. Для цього пропонується суттєво зменшити максимальний розмір денної процентної ставки, що зараз передбачений Законом України «Про споживче кредитування», з огляду, зокрема, на принципи соціальної держави, принципи верховенства права, загальні засади цивільного законодавства.

