Максимальна денна ставка за кредитами може впасти майже в 4 рази — законопроєкт

17:11, 16 січня 2026
Парламентарі пропонують обмежити денну процентну ставку за споживчими кредитами, щоб зменшити фінансове навантаження на позичальників.
Фото: Верховна Рада
На сайті Верховної Ради зареєстрували Проект Закону №14370, який передбачає зменшення максимальної денної процентної ставки за споживчими кредитами.

Законопроектом пропонується внести зміни до частини п’ятої статті 8 Закону України «Про споживче кредитування» з тим, щоб зменшити  максимально допустимий розмір денної процентної ставки з 1% до 0,274%.

У пояснювальній записці йдеться, чим вища денна процентна ставка, тим більша ймовірність непогашення або несвоєчасного погашення позичальником своїх зобов’язань. Тож зменшення максимальної денної процентної ставки допоможе позичальникам своєчасно виконувати грошові зобов’язання перед кредитодавцями.

Наголошується, що зконопроєкт покликаний посилити захист позичальників (споживачів) від встановлення у договорах про споживчий кредит надмірно завищених процентних ставок. Для цього пропонується суттєво зменшити максимальний розмір денної процентної ставки, що зараз передбачений Законом України «Про споживче кредитування», з огляду, зокрема, на принципи соціальної держави, принципи верховенства права, загальні засади цивільного законодавства.

Верховна Рада України кредит

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

