  1. Публикации
  2. / В Украине

Максимальная дневная ставка по кредитам может снизиться почти в 4 раза — законопроект

17:11, 16 января 2026
Депутаты предлагают ограничить дневную процентную ставку по потребительским кредитам, чтобы снизить финансовую нагрузку на заемщиков.
Максимальная дневная ставка по кредитам может снизиться почти в 4 раза — законопроект
Фото: Верховная Рада
На сайте Верховной Рады зарегистрирован Проект Закона №14370, который предусматривает снижение максимальной дневной процентной ставки по потребительским кредитам.

Законопроектом предлагается внести изменения в часть пятую статьи 8 Закона Украины «О потребительском кредитовании» с целью уменьшения максимально допустимого размера дневной процентной ставки с 1% до 0,274%.

В пояснительной записке отмечается: чем выше дневная процентная ставка, тем выше вероятность непогашения или несвоевременного погашения заемщиком своих обязательств. Таким образом, снижение максимальной дневной процентной ставки позволит заемщикам своевременно выполнять денежные обязательства перед кредиторами.

Отмечается, что законопроект направлен на усиление защиты заемщиков (потребителей) от установления в договорах потребительского кредита чрезмерно высоких процентных ставок. Для этого предлагается значительно снизить максимальный размер дневной процентной ставки, который сейчас предусмотрен Законом Украины «О потребительском кредитовании», с учетом, в частности, принципов социального государства, принципов верховенства права и общих положений гражданского законодательства.

Верховная Рада Украины кредит

