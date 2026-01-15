  1. Відео
  2. / В Україні

Повітряні сили показали нову зброю проти дронів — баггі Tempest, відео

16:15, 15 січня 2026
Українська ППО почала застосовувати американський ракетний баггі Tempest проти дронів.
Повітряні сили показали нову зброю проти дронів — баггі Tempest, відео
Фото: Повітряні сили ЗСУ
Підрозділи протиповітряної оборони України почали використовувати американський легкий ракетний баггі Tempest для знищення російських ударних безпілотників типу «Шахед». Відео бойового застосування нової техніки оприлюднили Повітряні сили ЗСУ.

На опублікованих кадрах зафіксовано нічні пуски керованих ракет, які вражають повітряні цілі. Tempest являє собою чотириколісний позашляховик, оснащений подвійною пусковою установкою.

За словами військового з позивним «Коротун», екіпаж баггі вже знищив щонайменше 21 російський безпілотник типу «Шахед».

Вперше ракетний баггі Tempest був публічно представлений у жовтні 2025 року.

Ключовою перевагою комплексу є висока мобільність та можливість швидкої зміни позицій. Це особливо важливо у боротьбі з дронами, які рухаються зі швидкістю понад 160 км/год, залишаючи підрозділам ППО мінімальний час для реагування.

ЗСУ ППО дрон

