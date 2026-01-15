Воздушные силы показали новое оружие против дронов — багги Tempest, видео

Украинская ПВО начала применять американский ракетный багги Tempest против дронов.

Фото: Воздушные силы ВСУ

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Подразделения противовоздушной обороны Украины начали использовать американский легкий ракетный багги Tempest для уничтожения российских ударных беспилотников типа «Шахед». Видео боевого применения новой техники обнародовали Воздушные силы ВСУ.

На опубликованных кадрах зафиксированы ночные пуски управляемых ракет, поражающих воздушные цели. Tempest представляет собой четырехколесный внедорожник, оснащенный двойной пусковой установкой.

По словам военного с позывным «Коротун», экипаж багги уже уничтожил не менее 21 российский беспилотник типа «Шахед».

Впервые ракетный багги Tempest был публично представлен в октябре 2025 года.

Ключевым преимуществом комплекса является высокая мобильность и возможность быстрой смены позиций. Это особенно важно в борьбе с дронами, которые движутся со скоростью более 160 км/ч, оставляя подразделениям ПВО минимальное время для реагирования.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.