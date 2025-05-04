У Китаї видали першу судову політику, що стосується ШІ та інтелектуальної власності

У документі наголошується на необхідності індивідуального аналізу справ для забезпечення балансу між захистом прав і розвитком ШІ.

Фото: gluckstein.com

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Верховний народний суд провінції Гуандун випустив першу в Китаї судову політику, що стосується штучного інтелекту та інтелектуальної власності, уточнивши відповідальність у спорах щодо авторських прав, пов’язаних із контентом, згенерованим ШІ, повідомляє ecns.cn.

Документ зобов’язує суддів належним чином розглядати спори щодо права власності на контент, створений за допомогою DeepSeek та пов’язаних з ним ШІ-систем, у найближчі місяці.

У документі також зазначено, що право власності має визначатися на основі закону, договірних угод, суттєвого внеску, інтелектуальних інвестицій та інших супутніх чинників.

Крім того, він спрямований на підтримку міжнародного центру науково-технологічних інновацій Великої затоки Гуандун–Гонконг–Макао, посилення судового керівництва щодо інтеграції ШІ, розкриття ефекту «ШІ+», просування впровадження ШІ в різні галузі та стимулювання інтелектуальної модернізації виробничого сектора Гуандуну.

Документ також спрямований на вдосконалення судових стандартів сертифікації та розподілу вигод від інновацій у сфері ШІ, захист прав наукових і технічних працівників, а також розвиток механізмів співпраці з чітко визначеними правами, обов’язками та збалансованим розподілом вигод.

У керівництві також описано зусилля щодо розробки правил, які стосуються порушень і відповідальності, адаптованих до розвитку ШІ, уточнення меж розумної добросовісності та збереження балансу між захистом прав і зростанням індустрії.

Це перша локальна судова політика, яка надає суддям орієнтири у розгляді справ, пов’язаних із правами власності або інтересами щодо контенту, створеного ШІ.

Документ був оприлюднений на тлі стрімкого зростання індустрії ШІ та збільшення кількості справ у Гуандуні, пов’язаних із правами власності або інтересами щодо контенту, створеного з допомогою ШІ.

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