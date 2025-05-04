В Китае выпустили первую судебную политику, касающуюся ИИ и интеллектуальной собственности

Руководство подчеркивает необходимость индивидуального анализа дел для обеспечения баланса между защитой прав и развитием ИИ.

Фото: gluckstein.com

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Верховный народный суд провинции Гуандун выпустил первую в Китае судебную политику, касающуюся искусственного интеллекта и интеллектуальной собственности, уточнив ответственность в спорах об авторских правах, связанных с контентом, сгенерированным ИИ, пишет ecns.cn.

Документ обязывает судей надлежащим образом рассматривать споры о праве собственности на контент, созданный с помощью DeepSeek и связанных с ним ИИ-систем, в ближайшие месяцы.

Документ также гласит, что право собственности должно определяться на основе закона, договорных соглашений, существенного вклада, интеллектуальных вложений и других сопутствующих факторов.

Еще он направлен на поддержку международного центра научно-технологических инноваций Большого залива Гуандун–Гонконг–Макао, усиление судебного руководства по интеграции ИИ, раскрытие эффекта «ИИ+», продвижение внедрения ИИ в различные отрасли и стимулирование интеллектуальной модернизации производственного сектора Гуандуна.

Кроме того, документ направлен на совершенствование судебных стандартов сертификации и распределения выгод от ИИ-инноваций, защиту прав научных и технических специалистов, а также развитие механизмов сотрудничества с четко определенными правами, обязанностями и сбалансированным распределением выгод.

Руководство также описывает усилия по разработке правил, касающихся нарушений и ответственности, адаптированных к развитию ИИ, уточнению границ разумной добросовестности и сохранению баланса между защитой прав и ростом индустрии.

Это первая локальная судебная политика, направляющая судей в рассмотрении дел, связанных с правами собственности или интересами в отношении контента, созданного ИИ.

Документ был опубликован на фоне стремительного роста ИИ-индустрии и увеличения числа дел в Гуандуне, связанных с правами собственности или интересами в контенте, созданном с помощью ИИ.

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