В США адвокат убил клиентку, потому что не хотел вести ее дело о разводе

Адвокат из Огайо убил женщину перед судом — его клиентка должна была расставаться на следующий день.

Фото: depositphotos

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В США правоохранители задержали адвоката из Огайо, которого подозревают в жестоком убийстве своей клиентки еще в 2013 году. По версии следствия, юрист пошёл на преступление, чтобы не вести её дело о разводе в суде. Об этом сообщает Independent.

Речь идёт о 51-летнем Грегори Муре. Именно он представлял интересы 53-летней медсестры Ализы Шерман, которую 24 марта 2013 года смертельно ранили ножом прямо возле его офиса в центре Кливленда. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как с места преступления убегает человек в капюшоне. Однако только сейчас, спустя более десяти лет после трагедии, дело сдвинулось с мёртвой точки.

Большое жюри вынесло обвинительное заключение: Мур обвиняется по нескольким статьям — предумышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, сговор, несколько эпизодов убийства и похищение человека.

Согласно материалам следствия, в день убийства адвокат отправил Шерман сообщение с просьбой прийти к нему в офис в 16:30. Он также просил сообщить, когда она выйдет. Женщина ждала возле здания, когда на неё сзади напал сам Мур или его возможный сообщник — её ударили ножом более 10 раз.

По мнению следователей, адвокат продолжал отправлять ей сообщения и звонить даже после смерти — чтобы создать видимость, будто он не знал о нападении. В материалах дела указано, что цель этих действий — сфабриковать доказательства его невиновности.

Судебный процесс по делу о разводе Шерман должен был начаться уже на следующий день.

Кроме того, полиция расследует другие возможные преступления Мура — его подозревают в отправке ложных сообщений о минировании суда в дни, когда он должен был явиться на заседания. В 2017 году адвокат уже признал вину в дезинформации следствия по делу Шерман и был осуждён за «вызов паники» и дачу ложных показаний.

В настоящее время Мур находится под стражей. В ближайшее время ему официально предъявят обвинения в суде округа Кайахога.

У погибшей Шерман остались четверо детей.

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