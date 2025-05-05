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Можно ли потерять право на социальный отпуск — ответ Гоструда

08:13, 5 мая 2025
Стало известно, можно ли потерять право на социальный отпуск, если он не использован своевременно.
Можно ли потерять право на социальный отпуск — ответ Гоструда
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Государственная служба Украины по вопросам труда разъяснила, теряется ли право на социальный отпуск, если он не был использован своевременно.

Согласно статье 19 Закона Украины «Об отпусках» одинокой матери ежегодно предоставляется дополнительный социальный отпуск.

В соответствии с частью 1 статьи 24 Закона Украины «Об отпусках», в случае увольнения работнику выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные им дни ежегодного отпуска, а также дополнительного отпуска работникам, имеющим детей или совершеннолетнего ребенка — лицо с инвалидностью с детства подгруппы А I группы. Действующим законодательством не предусмотрен срок давности, после которого работник теряет право на дополнительный социальный отпуск. Если он по каким-либо причинам не воспользовался своим правом на него за предыдущий год или за несколько лет, он имеет право использовать его, а в случае увольнения (независимо от оснований) ему должна быть выплачена компенсация за все неиспользованные дни такого отпуска.

Выплата денежной компенсации за такой отпуск предусмотрена исключительно при увольнении работника.

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Гоструда отпуск трудовые отношения

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