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Судебная комиссия США выдвинула предложение по регулированию доказательств, полученных с помощью ИИ

15:35, 4 мая 2025
Предлагаемое правило призвано устранить опасения относительно надежности процессов, используемых компьютерными технологиями для предсказаний или вывода заключений на основе существующих данных.
Судебная комиссия США выдвинула предложение по регулированию доказательств, полученных с помощью ИИ
Фото: barandbench.com
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Федеральная судебная комиссия США выдвинула предложение о регулировании представления доказательств, созданных с помощью искусственного интеллекта, на судебных процессах. Судьи выразили необходимость как можно быстрее получить отклик от общественности и юристов по проекту правила, чтобы опередить стремительное развитие технологий, пишет Reuters.

Консультативный комитет по правилам доказывания при Судебной конференции США в Вашингтоне (округ Колумбия) проголосовал 8 голосами против 1 за то, чтобы вынести на общественное обсуждение проект правила, направленного на то, чтобы доказательства, созданные генеративными ИИ-технологиями, соответствовали тем же стандартам надежности, что и доказательства, предоставляемые экспертами-человеками. Предлагаемое правило призвано устранить опасения относительно надежности процессов, используемых компьютерными технологиями для предсказаний или вывода заключений на основе существующих данных, аналогично вопросам, которые суды уже давно рассматривают в отношении достоверности экспертных свидетельств.

Надежность показаний экспертов, использующих подобные технологии, уже подвергается проверке в соответствии с Федеральными правилами доказывания. Однако текущие правила не охватывают ситуацию, когда не эксперт использует ИИ-программу для создания доказательств, не обладая сведениями о ее достоверности.

Согласно предложению, доказательства, созданные ИИ или другими машинами и представленные в суде без сопровождения экспертного свидетеля, будут подлежать тем же стандартам надежности, что и экспертные свидетельства, регулируемые Правилом 702 Федеральных правил доказывания. При этом из-под действия правила будут выведены «основные научные инструменты». Сейчас предложение направлено в Комитет по правилам практики и процедуры при Судебной конференции — высший орган по разработке судебных норм, — который проголосует на июньском заседании о публикации предложения для общественного обсуждения.

Некоторые судьи выразили сомнение в том, следует ли в конечном счете принимать такое правило, а представитель Министерства юстиции США Элизабет Шапиро стала единственной, кто проголосовал против, сославшись на обеспокоенность тем, как правило будет применяться.

Тем не менее члены комитета выразили общее мнение, что необходимо хотя бы вынести проект правила на общественное обсуждение, чтобы собрать информацию и не позволить обычно многолетнему процессу нормотворчества отстать от быстро меняющегося технологического ландшафта.

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США искусственный интеллект

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