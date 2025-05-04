Судова комісія США висунула пропозицію щодо регулювання доказів, отриманих за допомогою ШІ

Запропоноване правило покликане усунути побоювання щодо надійності процесів, які використовують комп’ютерні технології для прогнозування або формування висновків на основі наявних даних.

Фото: barandbench.com

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Федеральна судова комісія США висунула пропозицію щодо регулювання подання доказів, створених за допомогою штучного інтелекту, у судових процесах. Судді наголосили на необхідності якнайшвидше отримати відгуки від громадськості та юристів щодо проекту правила, щоб випередити стрімкий розвиток технологій, повідомляє Reuters.

Консультативний комітет з правил доказування при Судовій конференції США у Вашингтоні (округ Колумбія) проголосував 8 голосами проти 1 за винесення на громадське обговорення проекту правила, спрямованого на те, щоб докази, створені генеративними ШІ-технологіями, відповідали тим самим стандартам надійності, що й докази, надані експертами-людьми. Запропоноване правило покликане усунути побоювання щодо надійності процесів, які використовують комп’ютерні технології для прогнозування або формування висновків на основі наявних даних — аналогічно до питань, які суди давно розглядають щодо достовірності свідчень експертів.

Надійність свідчень експертів, які використовують такі технології, уже підлягає перевірці відповідно до Федеральних правил доказування. Однак чинні правила не охоплюють ситуацію, коли не експерт використовує ШІ-програму для створення доказів, не маючи знань про її достовірність.

Згідно з пропозицією, докази, створені ШІ або іншими машинами й подані до суду без супроводу експертного свідка, підлягатимуть тим самим стандартам надійності, що й експертні свідчення, які регулюються Правилом 702 Федеральних правил доказування. При цьому з-під дії правила будуть виведені «основні наукові інструменти». Наразі пропозицію передано до Комітету з правил практики та процедури при Судовій конференції — найвищого органу з розробки судових норм, — який голосуватиме на червневому засіданні щодо публікації проекту для громадського обговорення.

Деякі судді висловили сумніви щодо того, чи слід у підсумку ухвалювати таке правило, а представниця Міністерства юстиції США Елізабет Шапіро стала єдиною, хто проголосував проти, посилаючись на занепокоєння щодо того, як правило застосовуватиметься.

Попри це члени комітету висловили спільну думку, що щонайменше необхідно винести проект правила на громадське обговорення, щоб зібрати інформацію й не допустити, аби зазвичай багаторічний процес нормотворчості не відстав від технологічного середовища, яке стрімко змінюється.

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