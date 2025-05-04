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У США адвокат убив клієнтку, бо не хотів вести її справу про розлучення

16:47, 4 травня 2025
Адвокат з Огайо убив жінку перед судом — його клієнтка мала розлучатися наступного дня.
У США адвокат убив клієнтку, бо не хотів вести її справу про розлучення
Фото: depositphotos
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У США правоохоронці затримали адвоката з Огайо, якого підозрюють у жорстокому вбивстві власної клієнтки ще у 2013 році. За версією слідства, юрист пішов на злочин, щоби не вести її справу про розлучення в суді. Про це повідомляє Independent.

Йдеться про 51-річного Грегорі Мура. Саме він представляв інтереси 53-річної медсестри Алізи Шерман, яка 24 березня 2013 року була смертельно поранена ножем просто біля його офісу в центрі Клівленда. На записах камер відеоспостереження видно, як з місця злочину тікає чоловік у капюшоні. Однак лише тепер, через понад десять років після трагедії, справу зрушили з місця.

Суд присяжних ухвалив обвинувальний акт: Мура звинувачують за кількома статтями — умисне вбивство при обтяжуючих обставинах, змова, кілька епізодів вбивства та викрадення людини.

Згідно з матеріалами слідства, у день вбивства адвокат надіслав Шерман повідомлення з проханням прийти до нього в офіс о 16:30. Він також просив повідомити, коли вона вийде. Жінка чекала біля будівлі, коли на неї ззаду напав сам Мур або його можливий співучасник — її вдарили ножем понад 10 разів.

Правоохоронці вважають, що адвокат надсилав їй повідомлення та телефонував навіть після смерті — аби створити ілюзію, що не знав про напад. У матеріалах справи зазначено: метою було створення фальшивих доказів, які б підтверджували його непричетність.

Судовий процес з розлучення Шерман мав початися вже наступного дня.

Окрім цього, поліція розслідує інші можливі злочини Мура — його підозрюють у надсиланні погроз про замінування суду в ті дні, коли він мав з’явитися на засідання. У 2017 році адвокат вже визнав провину у введенні слідства в оману у справі Шерман і отримав обвинувальний вирок за «виклик паніки» та надання неправдивих свідчень.

Наразі Мур перебуває під вартою. Найближчим часом йому мають офіційно пред’явити звинувачення у суді округу Каягога.

У загиблої Шерман залишилися четверо дітей.

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