У Кривому Розі жінка вигадала напад, щоб не повертати борг — для правдоподібності подряпала обличчя

27-річна жінка звернулася до поліції з заявою про напад невідомого, який начебто забрав у неї 150 тисяч гривень.

Фото: dpa

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У Кривому Розі повідомлено про підозру жінці, яка вигадала розбійний напад, аби не віддавати борг. Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.

Зокрема, 27-річна жінка повідомила до поліції, що стала жертвою розбійного нападу. А для підтвердження своїх слів - подряпала власне обличчя.

Так, вона звернулась до правоохоронців та повідомила, що на одній із вулиць у Тернівському районі міста на неї напав невідомий та відібрав 150 тисяч гривень. В ході перевірки поліцейські встановили, що викладені обставини не відповідають дійсності - факт нападу не підтвердився.

Слідчі, під процесуальним керівництвом Криворізької північної окружної прокуратури, повідомили зловмисниці про підозру за ч. 2 ст. 383 (завідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, поєднане з обвинуваченням особи в особливо тяжкому злочині, із штучним створенням доказів обвинувачення) Кримінального кодексу України.

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