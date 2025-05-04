В Кривом Роге женщина придумала нападение, чтобы не возвращать долг — для правдоподобия поцарапала лицо

27-летняя женщина обратилась в полицию с заявлением о нападении неизвестного, которое якобы забрало у нее 150 тысяч гривен.

Фото: dpa

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В Кривом Роге сообщили о подозрении женщине, которая выдумала разбойное нападение, чтобы не возвращать долг. Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.

В частности, 27-летняя женщина заявила в полицию, что стала жертвой разбойного нападения. Чтобы подтвердить свои слова, она поцарапала себе лицо.

Она обратилась к правоохранителям и рассказала, что на одной из улиц Терновского района на нее напал неизвестный и забрал 150 тысяч гривен. Однако в ходе проверки полицейские установили, что изложенные обстоятельства не соответствуют действительности — факт нападения не подтвердился.

Следователи под процессуальным руководством Криворожской северной окружной прокуратуры сообщили злоумышленнице о подозрении по ч. 2 ст. 383 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение о совершении уголовного правонарушения, совмещенное с обвинением лица в особо тяжком преступлении, с искусственным созданием доказательств обвинения).

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