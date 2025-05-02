Комітет рекомендував прийняти законопроект про врегулювання нагляду за законністю рішень місцевого самоврядування: «Після позбавлення прокуратури цієї функції утворився вакуум»

Ініціатори законопроекту, серед яких Давид Арахамія та Олександр Корнієнко зазначають, що після позбавлення органів прокуратури функції нагляду за законністю рішень органів місцевого самоврядування утворився вакуум законодавчого регулювання, який потрібно заповнити.

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Голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади Олена Шуляк зареєструвала проект постанови про прийняття за основу законопроекту 13150 щодо забезпечення законності в діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування. Його ініціаторами виступили Давид Арахамія, Олександр Корнієнко, Олена Шуляк та Андрій Мотовиловець.

Альтернативні законопроекти, зокрема законопроект 13150-2 про відбір керівників місцевих державних адміністрацій за допомогою спеціальної Єдиної комісії авторства Романа Лозинського, Федор Веніславського, Наталії Піпи та інших, комітет пропонує відхилити.

Міністерство розвитку громад та територій у листі щодо законопроекту 13150 відзначило, що «Україна є єдиною європейською країною, яка не врегулювала систему нагляду за законністю рішень органів місцевого самоврядування на законодавчому рівні».

Як вказують депутати – ініціатори «базового» законопроекту 13150, з початком реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади у 2014 році («реформа децентралізації») розпочався процес передачі широкого кола повноважень держави «на місця», тобто на рівень територіальних громад, що також супроводжувався наділенням органів місцевого самоврядування базового рівня відповідними фінансовими ресурсами.

Ефективна реалізація реформи не може відбуватися без належної взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування, в тому числі й щодо питань забезпечення законності у діяльності органів місцевого самоврядування.

Після позбавлення органів прокуратури функції нагляду за законністю рішень органів місцевого самоврядування утворився вакуум відповідного законодавчого регулювання. Відсутність належної системи забезпечення законності актів органів місцевого самоврядування призвела до низки проблем, основною з яких стало зростання імовірності прийняття органами місцевого самоврядування незаконних рішень.

Отже, «враховуючи системну законодавчу прогалину в питанні забезпечення законності актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування» й «очевидний дисбаланс системи стримування і противаг у відносинах між державою та місцевим самоврядуванням», на думку депутатів, існує нагальна необхідність оновлення чинного законодавства в цій сфері.

Законопроектом пропонується установити, що органом із забезпечення законності актів обласних рад є Кабмін або визначений ним центральний орган виконавчої влади.

До прийняття законів щодо розмежування повноважень органів місцевого самоврядування і органів державної влади та особливостей здійснення виконавчої влади у містах Києві та Севастополі забезпечення законності актів відповідних органів та посадових осіб місцевого самоврядування також здійснюється Кабміном або визначеним ним центральним органом виконавчої влади.

Органами із забезпечення законності актів сільських, селищних, міських, районних у місті рад, їхніх виконавчих органів, районних рад, відповідних посадових осіб місцевого самоврядування є обласні державні адміністрації.

Органи із забезпечення законності забезпечують законність актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування шляхом:

запобігання порушенням законності в діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування;

державного контролю за актами органів та посадових осіб місцевого самоврядування;

органи із забезпечення законності здійснюють державний контроль за актами органів та посадових осіб місцевого самоврядування у разі відсутності в інших органів виконавчої влади повноважень із здійснення державного нагляду, контролю за діяльністю органів та посадових осіб місцевого самоврядування у відповідній сфері (галузі).

Державний контроль за актами органів та посадових осіб місцевого самоврядування здійснюється щодо:

нормативно-правових актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування;

індивідуальних актів, що приймаються органами та посадовими особами місцевого самоврядування з питань відчуження об’єктів цивільних прав територіальної громади або спільної власності територіальних громад відповідного району, області, якщо таке відчуження здійснюється без застосування публічних конкурсних процедур, передбачених законом;

індивідуальних актів, що містять ознаки прийняття органом або посадовою особою місцевого самоврядування рішення не на підставі, не в межах повноважень або не у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Органи із забезпечення законності здійснюють державний контроль за актами органів та посадових осіб місцевого самоврядування та застосовують відповідні заходи не пізніше 60 днів з дня набрання чинності відповідним актом органу або посадової особи місцевого самоврядування згідно методики, затвердженої Кабміном.

Виявлення акта органу або посадової особи місцевого самоврядування, його частини, що суперечить Конституції, законам України, є підставою для звернення органу із забезпечення законності до такого органу або посадової особи місцевого самоврядування з вимогою про усунення відповідного порушення законності, яка є обов’язковою для розгляду протягом 20 робочих днів з дня її отримання.

У разі відхилення або нерозгляду органом або посадовою особою місцевого самоврядування вимоги у відповідний строк, орган із забезпечення законності може звернутися до суду з позовом про визнання акта органу або посадової особи місцевого самоврядування незаконним.

Також пропонується створити Єдиний державний реєстр актів місцевого самоврядування і деталізувати повноваження місцевих державних адміністрацій з питань здійснення координації та забезпечення законності у діяльності територіальних органів центральних органів виконавчої влади.

Автор: Наталя Мамченко

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