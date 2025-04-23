Відбирати керівників місцевих державних адміністрацій буде спеціальна Єдина комісія – законопроект

Федір Веніславський разом з колегами зареєстрував законопроект, яким пропонується створити Єдину комісію з питань формування керівного складу місцевих держадміністрацій, а також запровадити систему забезпечення законності у діяльності органів місцевого самоврядування.

Фото: rada.gov.ua

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Група народних депутатів, серед яких Роман Лозинський, Федір Веніславський, Наталія Піпа та інші зареєструвала у Верховній Раді законопроект 13150-2 «щодо забезпечення законності в діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування».

Цей законопроект є альтернативним до законопроекту 13150 щодо забезпечення законності в діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування, який, як писала «Судово-юридична газета», внесла група народних депутатів, серед яких Давид Арахамія, Олександр Корнієнко, Олена Шуляк та Андрій Мотовиловець, а також до законопроекту 13150-1, який внесли Юлія Тимошенко, Іванна Климпуш-Цинцадзе та інші.

Отже, законопроектом 13150-2 пропонується у законі про «Про місцеві державні адміністрації» замість чинної норми про те, що «правовий статус місцевих державних адміністрацій встановлюється Конституцією, цим Законом та іншими законами України» прописати, що «місцеві державні адміністрації у своїй діяльності керуються Конституцією, цим Законом та іншими законами, указами Президента, постановами Верховної Ради, актами Кабінету Міністрів, іншими актами законодавства, прийнятими відповідно до Конституції та законів».

Реорганізація місцевих держадміністрацій здійснюється без повідомлення про неї органу, що здійснює державну реєстрацію, а також без збирання вимог кредиторів, отримання їхньої згоди.

Також пропонується встановити, що діяльність місцевих держадміністрацій ґрунтується на принципі політичної неупередженості – недопущення впливу політичних поглядів на дії та рішення державних службовців місцевих державних адміністрацій, виявлення ними свого ставлення до політичних партій, власних політичних поглядів під час виконання посадових обов’язків.

Закріплюється, що голови місцевих держаадміністрацій, заступники голів є держслужбовцями.

Голови місцевих держадміністрацій призначаються на посаду Президентом за поданням Кабміну. Граничний строк перебування на посаді голови в одній адміністративно-територіальній одиниці становить 3 роки.

Конкурс на зайняття посади голови обласної державної адміністрації проводить Єдина комісія з питань формування керівного складу місцевих державних адміністрацій, яка утворюється Кабміном відповідно до законодавства про державну службу.

Так, Єдина комісія з формування керівного складу місцевих державних адміністрацій буде постійно діючим колегіальним органом, що проводить конкурси за зайняття посад голів обласних державних адміністрацій та їх заступників, конкурси на зарахування до кадрового резерву на посади голів районних держадміністрацій та дисциплінарні провадження щодо голів місцевих державних адміністрацій та їх заступників.

До складу Єдиної комісії входять:

представник Верховної Ради;

представник, визначений Президентом;

представник, визначений Кабміном;

керівник або заступник керівника НАДС (за посадою);

уповноважена особа центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері територіальної організації влади та адміністративно-територіального устрою;

фахівець з питань управління персоналом, визначений Кабміном;

два представники асоціацій органів місцевого самоврядування із всеукраїнським статусом (почергово, із щорічною ротацією представників асоціацій), обрані в порядку, затвердженому Кабміном.

Єдина комісія за результатами конкурсу визначає кандидатів та вносить їх прем’єр-міністру в кількості не більше 3 осіб на кожну посаду. Кабмін, в свою чергу, вносить Президентові подання щодо призначення особи на посаду голови місцевої держадміністрації. У разі відхилення Президентом поданої кандидатури Кабмін вносить на розгляд Президента іншу кандидатуру.

Для заміщення посад голів районних державних адміністрацій створюється кадровий резерв. Конкурс на зарахування до кадрового резерву проводиться Єдиною комісією.

Голова місцевої держадміністрації звільняється з посади Президентом за поданням Кабміну. Голова місцевої держадміністрації може бути звільнений з посади Президентом за поданням Кабміну у разі прийняття урядом рішення про невідповідність займаній посаді.

Президент може прийняти рішення про відставку голови обласної чи районної державної адміністрації з посади у разі висловлення такому голові недовіри простою більшістю голосів від складу відповідної обласної, районної ради. Президент приймає рішення про відставку голови обласної чи районної держадміністрації у разі висловлення такому голові недовіри двома третинами депутатів від складу відповідної ради.

Забезпечення законності у діяльності органів місцевого самоврядування

В Законі «Про місцеве самоврядування» пропонується нова глава « Забезпечення законності у діяльності органів місцевого самоврядування».

До предмета забезпечення законності у діяльності органів місцевого самоврядування будуть належати:

нормативно-правові акти органів місцевого самоврядування;

індивідуальні акти, що приймаються органами місцевого самоврядування з порушенням закону, з перевищенням повноважень або з суттєвим порушенням процедури їх прийняття.

Органи із забезпечення законності здійснюють моніторинг актів органів місцевого самоврядування. Порядок моніторингу встановлюється Кабміном.

Вимога про усунення порушення законності

Орган місцевого самоврядування розглядає вимогу про усунення порушення законності та приймає рішення у строк, встановлений органом із забезпечення законності та приймає рішення у строк, встановлений органом із забезпечення законності, який має бути необхідним і достатнім для усунення порушення законності, але не може перевищувати 30 робочих днів з дня направлення відповідної вимоги.

Вимога про усунення порушення законності оприлюднюється на офіційному веб-сайті відповідного органу місцевого самоврядування.

Визнання акта органу місцевого самоврядування незаконним

Акти органів місцевого самоврядування, їх окремі положення визнаються незаконними через їх невідповідність Конституції чи закону та скасовуються в судовому порядку.

Акти органів місцевого самоврядування, їх окремі положення, визнані незаконними за позовом органу із забезпечення законності, втрачають чинність з моменту набрання законної сили рішенням суду. Акти органів місцевого самоврядування, прийняті на їх основі , вчинені правочини тощо, в тому числі з особами, які не знали і не могли знати про незаконність таких рішень, рішенням суду можуть бути визнані недійсними.

Шкода, завдана фізичній або юридичній особі у таких випадках відшкодовується за рахунок коштів місцевого бюджету.

Зупинення дії акта органу місцевого самоврядування з очевидними ознаками, що такий акт створює загрозу порушення територіальної цілісності України, має наслідком обов’язковість зупинення виконання такого акта будь-якими фізичними та юридичними особами, здійснення визначених таким актом повноважень, настання будь-яких юридично значущих наслідків у разі застосування зазначеного акта та заборону здійснення будь-яких дій з майном (відчуження, передача прав тощо), якщо відповідне право виникло на підставі зупиненого акта.

Органами із забезпечення законності є:

орган із забезпечення законності центрального рівня;

орган із забезпечення законності регіонального рівня;

орган із забезпечення законності районного рівня.

Органом із забезпечення законності центрального рівня є центральний орган виконавчої влади, визначений урядом, який забезпечує законність у діяльності обласних рад.

Органами із забезпечення законності регіонального рівня є обласні державні адміністрації, які забезпечують законність у діяльності районних рад.

Органами із забезпечення законності районного рівня є районні державні адміністрації, які забезпечують законність у діяльності сільських, селищних, міських, районних у місті рад та їх виконавчих органів.

Міністерство, що визначене Кабміном, виконує завдання органу центрального рівня із забезпечення законності в діяльності обласних рад.

Крім того, пропонується внести зміни до Кодексу адміністративного судочинства.

Зокрема, встановити, що забезпечення позову допускається як до пред’явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо очевидними є ознаки протиправності акта органу місцевого самоврядування і невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду про відновлення становища, яке існувало до прийняття такого акта (у справах щодо забезпечення законності у діяльності органів місцевого самоврядування).

До КАСУ вводиться окрема стаття 289-6 «Особливості провадження у справах щодо забезпечення законності у діяльності органів місцевого самоврядування»

Правила цієї статті поширюються на розгляд адміністративних справ щодо законності нормативно-правових та індивідуальних актів органів місцевого самоврядування, які є предметом забезпечення законності в діяльності органів місцевого самоврядування відповідно до Закону «Про місцеве самоврядування в Україні».

З позовною заявою у справах щодо забезпечення законності у діяльності органів місцевого самоврядування має право звернутися уповноважений орган із забезпечення законності, визначений Законом «Про місцеве самоврядування в Україні».

Адміністративна справа щодо забезпечення законності вирішується окружним адміністративним судом за місцезнаходженням відповідного органу місцевого самоврядування за правилами загального провадження протягом 15 днів з дня відкриття провадження у справі.

При відкритті провадження у справі суд застосовує до звернення та розгляду вимоги про усунення порушення законності положення про обов’язкове досудове врегулювання спору.

Під час розгляду цих адміністративних справ суд перевіряє чи акт органу місцевого самоврядування прийнятий на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією та законами України, а при здійсненні органом місцевого самоврядування делегованих повноважень органу виконавчої влади – також з дотриманням інших актів законодавства.

Також депутати пропонують встановити особливості здійснення місцевою державною адміністрацією повноважень в умовах воєнного чи надзвичайного стану, оголошення окремої місцевості зоною надзвичайної екологічної ситуації.

Так, в умовах воєнного стану територіальні органи центральних органів виконавчої влади виконують розпорядження голови місцевої державної адміністрації, а сільські, селищні, міські, районні в місті ради та їх виконавчі органи, сільські, селищні, міські голови, районні та обласні ради здійснюють свої повноваження в порядку, визначеному розпорядженням голови відповідної місцевої державної адміністрації, якщо особливий порядок здійснення таких повноважень не визначений законами про особливі правові режими.

В умовах проведення мобілізації та демобілізації, а також з питань цивільного захисту населення територіальні органи центральних органів виконавчої влади, сільські, селищні, міські, районні в місті ради та їх виконавчі органи, сільські, селищні, міські голови, районні та обласні ради здійснюють повноваження з урахуванням особливостей, передбачених законодавством про правовий режим воєнного стану, надзвичайного стану, зону надзвичайної екологічної ситуації.

Автор: Наталя Мамченко

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