Отбор руководителей местных государственных администраций будет проводить специальная Единая комиссия – законопроект

Федор Вениславский вместе с коллегами зарегистрировал законопроект, которым предлагается создать Единую комиссию по вопросам формирования руководящего состава местных государственных администраций, а также ввести систему обеспечения законности в деятельности органов местного самоуправления.

Фото: rada.gov.ua

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Группа народных депутатов, среди которых Роман Лозинский, Федор Вениславский, Наталия Пипа и другие, зарегистрировала в Верховной Раде законопроект 13150-2 «Об обеспечении законности в деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления».

Этот законопроект является альтернативным законопроекту 13150, который, как писала «Судебно-юридическая газета», внесла группа народных депутатов, среди которых Давид Арахамия, Александр Корниенко, Елена Шуляк и Андрей Мотовиловец, а также законопроекту 13150-1, который внесли Юлия Тимошенко, Иванна Климпуш-Цинцадзе и другие.

Согласно законопроекту 13150-2, в законе «О местных государственных администрациях» вместо действующей нормы о том, что «правовой статус местных государственных администраций устанавливается Конституцией, этим Законом и другими законами Украины», предлагается прописать, что «местные государственные администрации в своей деятельности руководствуются Конституцией, этим Законом и другими законами, указами Президента, постановлениями Верховной Рады, актами Кабинета Министров, другими актами законодательства, принятыми в соответствии с Конституцией и законами».

Реорганизация местных государственных администраций проводится без уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию, а также без сбора требований кредиторов и получения их согласия.

Также предлагается установить, что деятельность местных государственных администраций основывается на принципе политической беспристрастности – недопущении влияния политических взглядов на действия и решения государственных служащих местных государственных администраций, а также проявления ими своего отношения к политическим партиям или собственных политических взглядов при исполнении служебных обязанностей.

Закрепляется, что главы местных государственных администраций и их заместители являются государственными служащими. Главы местных государственных администраций назначаются на должность Президентом по представлению Кабинета Министров. Максимальный срок пребывания в должности главы в одной административно-территориальной единице составляет 3 года.

Конкурс на занятие должности главы областной государственной администрации проводит Единая комиссия по вопросам формирования руководящего состава местных государственных администраций, которая создается Кабинетом Министров в соответствии с законодательством о государственной службе.

Единая комиссия по формированию руководящего состава местных государственных администраций будет постоянно действующим коллегиальным органом, который проводит конкурсы на занятие должностей глав областных государственных администраций и их заместителей, конкурсы на зачисление в кадровый резерв на должности глав районных государственных администраций, а также дисциплинарные производства в отношении глав местных государственных администраций и их заместителей.

В состав Единой комиссии входят:

представитель Верховной Рады;

представитель, определенный Президентом;

представитель, определенный Кабинетом Министров;

руководитель или заместитель руководителя НАГС (по должности);

уполномоченное лицо центрального органа исполнительной власти, обеспечивающего формирование и реализацию государственной политики в сфере территориальной организации власти и административно-территориального устройства;

специалист по вопросам управления персоналом, определенный Кабинетом Министров;

два представителя ассоциаций органов местного самоуправления с всеукраинским статусом (поочередно, с ежегодной ротацией представителей ассоциаций), избранные в порядке, утвержденном Кабинетом Министров.

Единая комиссия по итогам конкурса определяет кандидатов и вносит их премьер-министру в количестве не более 3 человек на каждую должность. Кабинет Министров, в свою очередь, вносит Президенту представление о назначении лица на должность главы местной государственной администрации. В случае отклонения Президентом поданной кандидатуры Кабинет Министров вносит на рассмотрение Президента другую кандидатуру.

Для замещения должностей глав районных государственных администраций создается кадровый резерв. Конкурс на зачисление в кадровый резерв проводится Единой комиссией.

Глава местной государственной администрации освобождается от должности Президентом по представлению Кабинета Министров. Глава местной государственной администрации может быть уволен Президентом по представлению Кабинета Министров в случае принятия правительством решения о несоответствии занимаемой должности.

Президент может принять решение об отставке главы областной или районной государственной администрации в случае выражения такому главе недоверия простым большинством голосов от состава соответствующего областного или районного совета. Президент принимает решение об отставке главы областной или районной государственной администрации в случае выражения такому главе недоверия двумя третями депутатов от состава соответствующего совета.

Обеспечение законности в деятельности органов местного самоуправления

В Законе «О местном самоуправлении» предлагается новая глава «Обеспечение законности в деятельности органов местного самоуправления».

К предмету обеспечения законности в деятельности органов местного самоуправления будут относиться:

нормативно-правовые акты органов местного самоуправления;

индивидуальные акты, принимаемые органами местного самоуправления с нарушением закона, с превышением полномочий или с существенным нарушением процедуры их принятия.

Органы по обеспечению законности осуществляют мониторинг актов органов местного самоуправления. Порядок мониторинга устанавливается Кабинетом Министров.

Требование об устранении нарушения законности

Орган местного самоуправления рассматривает требование об устранении нарушения законности и принимает решение в срок, установленный органом по обеспечению законности, который должен быть необходимым и достаточным для устранения нарушения, но не может превышать 30 рабочих дней с даты направления соответствующего требования.

Требование об устранении нарушения законности публикуется на официальном сайте соответствующего органа местного самоуправления.

Признание акта органа местного самоуправления незаконным

Акты органов местного самоуправления, их отдельные положения признаются незаконными в случае их несоответствия Конституции или закону и отменяются в судебном порядке.

Акты органов местного самоуправления, их отдельные положения, признанные незаконными по иску органа по обеспечению законности, утрачивают силу с момента вступления в законную силу решения суда. Акты органов местного самоуправления, принятые на их основе, совершенные сделки и т.д., в том числе с лицами, которые не знали и не могли знать о незаконности таких решений, могут быть признаны недействительными решением суда.

Ущерб, причиненный физическому или юридическому лицу в таких случаях, возмещается за счет средств местного бюджета.

Приостановление действия акта органа местного самоуправления с очевидными признаками угрозы нарушения территориальной целостности Украины влечет обязательное приостановление выполнения такого акта любыми физическими и юридическими лицами, осуществления определенных таким актом полномочий, наступления любых юридически значимых последствий в случае применения указанного акта, а также запрет на осуществление любых действий с имуществом (отчуждение, передача прав и т.д.), если соответствующее право возникло на основании приостановленного акта.

Органами по обеспечению законности являются:

орган по обеспечению законности центрального уровня;

орган по обеспечению законности регионального уровня;

орган по обеспечению законности районного уровня.

Органом по обеспечению законности центрального уровня является центральный орган исполнительной власти, определенный правительством, который обеспечивает законность в деятельности областных советов.

Органами по обеспечению законности регионального уровня являются областные государственные администрации, которые обеспечивают законность в деятельности районных советов.

Органами по обеспечению законности районного уровня являются районные государственные администрации, которые обеспечивают законность в деятельности сельских, поселковых, городских, районных в городах советов и их исполнительных органов.

Министерство, определенное Кабинетом Министров, выполняет задачи органа центрального уровня по обеспечению законности в деятельности областных советов.

Кроме того, предлагается внести изменения в Кодекс административного судопроизводства.

В частности, установить, что обеспечение иска допускается как до подачи иска, так и на любой стадии рассмотрения дела, если очевидны признаки противоправности акта органа местного самоуправления и непринятие таких мер может существенно осложнить или сделать невозможным исполнение решения суда о восстановлении положения, существовавшего до принятия такого акта (в делах об обеспечении законности в деятельности органов местного самоуправления).

В Кодекс административного судопроизводства вводится отдельная статья 289-6 «Особенности производства по делам об обеспечении законности в деятельности органов местного самоуправления».

Правила этой статьи применяются к рассмотрению административных дел о законности нормативно-правовых и индивидуальных актов органов местного самоуправления, которые являются предметом обеспечения законности в деятельности органов местного самоуправления в соответствии с Законом «О местном самоуправлении в Украине».

С исковым заявлением по делам об обеспечении законности в деятельности органов местного самоуправления вправе обратиться уполномоченный орган по обеспечению законности, определенный Законом «О местном самоуправлении в Украине».

Административное дело об обеспечении законности рассматривается окружным административным судом по местонахождению соответствующего органа местного самоуправления по правилам общего производства в течение 15 дней с даты открытия производства по делу.

При открытии производства по делу суд применяет к обращению и рассмотрению требования об устранении нарушения законности положения об обязательном досудебном урегулировании спора.

Во время рассмотрения этих административных дел суд проверяет, принят ли акт органа местного самоуправления на основании, в пределах полномочий и способом, определенными Конституцией и законами Украины, а при осуществлении органом местного самоуправления делегированных полномочий органа исполнительной власти – также с соблюдением других актов законодательства.

Также депутаты предлагают установить особенности осуществления местной государственной администрацией полномочий в условиях военного или чрезвычайного положения, объявления отдельной местности зоной чрезвычайной экологической ситуации.

Так, в условиях военного положения территориальные органы центральных органов исполнительной власти выполняют распоряжения главы местной государственной администрации, а сельские, поселковые, городские, районные в городах советы и их исполнительные органы, сельские, поселковые, городские головы, районные и областные советы осуществляют свои полномочия в порядке, определенном распоряжением главы соответствующей местной государственной администрации, если особый порядок осуществления таких полномочий не определен законами о специальных правовых режимах.

В условиях проведения мобилизации и демобилизации, а также по вопросам гражданской защиты населения территориальные органы центральных органов исполнительной власти, сельские, поселковые, городские, районные в городах советы и их исполнительные органы, сельские, поселковые, городские головы, районные и областные советы осуществляют полномочия с учетом особенностей, предусмотренных законодательством о правовом режиме военного положения, чрезвычайного положения, зоны чрезвычайной экологической ситуации.

Автор: Наталя Мамченко

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