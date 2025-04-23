У Мінрозвитку відповіли, чи пов’язана поява літака над Львовом з поновленням польотів

У Міністерства розвитку громад і територій заявили, що поява літака з позивним Welcome не пов’язана з поновленням польотів.

Ілюстративне зображення: Reuters

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Як відомо, 21 квітня Flightradar24 повідомив про політ над Львовом літака з позивним Welcome. Політ було виконано вперше з початку повномасштабного вторгнення, повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад і територій, пише Інтерфакс-Україна.

«Дійсно, такий обліт виконано вперше (з початку повномасштабного вторгнення – ред.), коли для цього була наявна технічна можливість», - повідомили у Мінрозвитку.

Водночас там уточнили, що політ виконано в межах програми наземної та льотної перевірки аеронавігаційного обладнання відповідно до авіаційних правил України та підкреслили, що поява цього літака в небі жодним чином не пов’язана з поновленням польотів. Їх можуть поновити, щойно будуть створені відповідні безпекові умови.

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