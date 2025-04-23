В Минразвития ответили, связано ли появление самолета над Львовом с возобновлением полетов

В Министерстве развития общин и территорий заявили, что появление самолета с позывным Welcome не связано с возобновлением полетов.

Иллюстративное изображение: Reuters

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Как известно, 21 апреля Flightradar24 сообщил о полете над Львовом самолета с позывным Welcome. Полет был выполнен впервые с начала полномасштабного вторжения, сообщила пресс-служба Министерства развития общин и территорий, пишет Интерфакс-Украина.

«Действительно, такой облет выполнен впервые (с начала полномасштабного вторжения – ред.), когда для этого была доступна техническая возможность», – сообщили в Минразвития.

В то же время там уточнили, что полет был выполнен в рамках программы наземной и летной проверки аэронавигационного оборудования в соответствии с авиационными правилами Украины и подчеркнули, что появление этого самолета в небе никоим образом не связано с возобновлением полетов. Их могут возобновить, как только будут созданы соответствующие условия безопасности.

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