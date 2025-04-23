Украина готова вести переговоры, но не сдаваться, — Юлия Свириденко

Юлия Свириденко подчеркнула, что украинцы не согласятся на замороженный конфликт, замаскированный под мир.

Фото: ukrinform.com

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Первая вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что во время сегодняшней встречи делегации Украины с партнерами в Лондоне страна подтвердила принципиальную позицию: Украина готова вести переговоры, но не сдаваться. Об этом она написала на своей странице в соцсети X.

Она подчеркнула, что не будет никакого соглашения, которое «даст России более прочные основы, необходимые для перегруппировки и возвращения с еще большей жестокостью».

«Полное прекращение огня — на суше, в воздухе и на море — является необходимым первым шагом. Если Россия пойдет на ограниченную паузу, Украина ответит тем же.

Наш народ не согласится на замороженный конфликт, замаскированный под мир. Мы никогда не признаем оккупацию Крыма. И если членство в НАТО не будет предоставлено, Украина будет нуждаться в обязательных гарантиях безопасности — достаточно сильных, чтобы сдерживать будущую агрессию, и достаточно четких, чтобы обеспечить продолжительный мир», — заявила Юлия Свириденко.

Ранее иностранные медиа также опубликовали полную версию «мирного плана Дональда Трампа».

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