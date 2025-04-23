Meta запустила конкурента CapCut для редактирования Reels

Meta бросила вызов TikTok и CapCut, запустив собственный видеоредактор Edits.

Фото: The Financial Express

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Meta, компания-разработчик Instagram, представила новое приложение Edits - мобильный видеоредактор, который уже доступен бесплатно в App Store и Google Play. О запуске сообщает издание The Verge.

Edits разработан как инструмент для профессионального создания контента и призван стать альтернативой популярному редактору CapCut, принадлежащему компании ByteDance - разработчику TikTok. Новое приложение сочетает функции видеомонтажа с организационными инструментами: в нем можно хранить заметки для идей, управлять несколькими проектами и просматривать статистику.

Среди технических возможностей Edits - замена фона через функцию «зеленого экрана», вырезание объектов из видео и генерация анимаций из статических изображений с помощью искусственного интеллекта. Эти функции пока недоступны в самом Instagram.

Выход Edits совпал с временным исчезновением TikTok и CapCut из американских магазинов приложений, что еще больше подчеркнуло конкурентные намерения Meta.

Глава Instagram Адам Моссери признал, что Edits имеет сходство с CapCut, однако в заметке на Threads отметил, что новинка больше ориентирована на профессиональных авторов контента, а не массового пользователя. В комментарии для The Verge он отметил, что Meta стремится предложить более глубокие и более гибкие инструменты для узкой, но требовательной аудитории.

В планах компании - добавить в Edits поддержку ключевых кадров, новые функции на базе ИИ и возможность коллективной работы над видео.

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