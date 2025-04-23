Украинские полярники показали, как пингвин ворует камушки из чужого гнезда, чтобы прокачать скиллы перед сезоном

На записи видно не только кражу камней и возвращение хозяина, но и короткий «диалог» между птицами.

Источник фото: Анна Соина / Национальный антарктический научный центр

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Украинским полярникам удалось заснять, как пингвин воровал камушки из чужого гнезда, пока не появился его владелец. На записи видно не только кражу камней и возвращение хозяина, но и короткий «диалог» между птицами.

В то же время в Национальном антарктическом научном центре отмечают, что активный период строительства гнезд у субантарктических пингвинов, обитающих возле станции «Вернадский», происходит антарктической весной (то есть когда в Украине осень). Тогда они прибывают на остров и готовятся к откладке яиц и выведению птенцов. И именно тогда воруют друг у друга камушки.

Почему же этот пингвин обустраивал гнездо сейчас — когда брачный сезон уже завершился, а к Антарктиде приближается зима, и пернатые собираются покидать окрестности станции, знает только он сам. Но полярники шутят, что пингвин, наверное, решил потренироваться перед следующим сезоном гнездования, чтобы построить лучшую «колыбель» для будущих малышей.

«Или же хотел прокачать скиллы самого быстрого «заимствования» камней», – говорят на станции.

В целом же ученые отмечают, что гнездовое поведение характерно для птиц не только в период размножения. Так что ничего удивительного в таком осеннем строительстве нет.

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