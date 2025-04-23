Практика судов
  1. В Украине

Украинские полярники показали, как пингвин ворует камушки из чужого гнезда, чтобы прокачать скиллы перед сезоном

20:17, 23 апреля 2025
На записи видно не только кражу камней и возвращение хозяина, но и короткий «диалог» между птицами.
Украинские полярники показали, как пингвин ворует камушки из чужого гнезда, чтобы прокачать скиллы перед сезоном
Источник фото: Анна Соина / Национальный антарктический научный центр
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украинским полярникам удалось заснять, как пингвин воровал камушки из чужого гнезда, пока не появился его владелец. На записи видно не только кражу камней и возвращение хозяина, но и короткий «диалог» между птицами.

В то же время в Национальном антарктическом научном центре отмечают, что активный период строительства гнезд у субантарктических пингвинов, обитающих возле станции «Вернадский», происходит антарктической весной (то есть когда в Украине осень). Тогда они прибывают на остров и готовятся к откладке яиц и выведению птенцов. И именно тогда воруют друг у друга камушки.

Почему же этот пингвин обустраивал гнездо сейчас — когда брачный сезон уже завершился, а к Антарктиде приближается зима, и пернатые собираются покидать окрестности станции, знает только он сам. Но полярники шутят, что пингвин, наверное, решил потренироваться перед следующим сезоном гнездования, чтобы построить лучшую «колыбель» для будущих малышей.

«Или же хотел прокачать скиллы самого быстрого «заимствования» камней», – говорят на станции.

В целом же ученые отмечают, что гнездовое поведение характерно для птиц не только в период размножения. Так что ничего удивительного в таком осеннем строительстве нет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что настало время вернуть МВФ его истинное предназначение

Сейчас МВФ непропорционально много времени и ресурсов уделяет вопросам изменения климата, гендерным и социальным проблемам – министр финансов США Скотт Бессент призвал пересмотреть деятельность организации.

ВККС просит кандидатов в судьи не пытаться искать задания будущего квалификационного экзамена

Член ВККС Сергей Чумак обратил внимание, что кандидатам в судьи не следует рисковать и пытаться получить задания будущего квалификационного экзамена.

Верховный Суд высказался об ограничении корпоративных прав акционера при передаче акций в управление АРМА и особенностях реализации прав по акциям

Владелец арестованных акций, переданных в управление АРМА в связи с исключительным случаем, не может ссылаться на нарушение своего права на управление, оспаривая решения общего собрания, поскольку до снятия ареста исключительно управляющий может реализовывать корпоративные права, связанные с акциями.

Рубио отменил поездку в Лондон, поскольку Украина подготовила документ о невозможности переговоров по территориям до полного прекращения огня – Reuters

Также сохраняются другие серьезные разногласия, включая вопрос снятия санкций ЕС против РФ до завершения переговоров, против чего категорически выступает Европа.

Верховная Рада рассмотрит изменения в КАСУ об обеспечении законности в деятельности органов местного самоуправления

Орган местного самоуправления обязан рассмотреть требование об устранении нарушения законности и принять решение в срок не более 30 рабочих дней.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Лариса Рогач
    Лариса Рогач
    голова Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду
  • Віктор Валюх
    Віктор Валюх
    голова Волинського окружного адміністративного суду
  • Олена Білоконь
    Олена Білоконь
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Євген Синельников
    Євген Синельников
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді