Українські полярники показали, як пінгвін краде камінці з чужого гнізда, аби прокачати скіли перед сезоном

На записі видно не лише крадіжку каміння та повернення господаря, а й короткий «діалог» між птахами.

Джерело фото: Анна Соіна / Національний антарктичний науковий центр

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Українським полярникам вдалося зафільмувати, як пінгвін крав камінці з чужого гнізда, аж поки не з'явився його власник. На записі видно не лише крадіжку каміння та повернення господаря, а й короткий «діалог» між птахами.

Водночас у Національному антарктичному науковому центрі зазначають, що активний період будівництва гнізд у субантарктичних пінгвінів, які мешкають біля «Вернадського», відбувається антарктичною весною (це коли в Україні осінь). Тоді вони прибувають на острів і готуються до кладки яєць та виведення малюків. І саме тоді крадуть одне в одного камінці.

Чому ж тоді цей пінгвін облаштовув гніздо зараз — коли шлюбний сезон уже закінчено, а до Антарктики наближається зима, а пернаті збираються полишати околиці станції, знає лише він сам. Але полярники жартують, що пінгвін мабуть, вирішив потренуватися перед наступним сезоном гніздування, щоб збудувати найкращу «колиску» для майбутніх дітлахів.

«Або ж хотів прокачати скіли з найшвидшого «запозичення» каміння», - кажуть на станції.

Загалом же вчені відзначають, що гніздова поведінка характерна для птахів не лише в період розмноження. Тож нічого дивного в такому осінньому будівництві немає.

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