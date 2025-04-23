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На Хмельниччині начальник управління ДМС не задекларував активи на понад 27,8 млн грн

14:29, 23 квітня 2025
Декларант пояснив, що не знав про придбання дружиною транспортних засобів, а також про наявність у неї нерухомості.
На Хмельниччині начальник управління ДМС не задекларував активи на понад 27,8 млн грн
Фото: nazk.gov.ua
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Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що виявило ознаки декларування недостовірних відомостей у декларації начальника Управління Державної міграційної служби України в Хмельницькій області на понад 27,8 млн грн.

У НАЗК зазначили, що ці факти встановлено за результатами повної перевірки його декларації за 2023 рік.

Зокрема, декларант не вказав інформацію про те, що його дружина у 2023 році придбала дві автівки — AUDI Q8 (2023 р.в.) та AUDI Q5 (2023 р.в.) загальною вартістю понад 5 млн грн. При цьому оплату за автомобілі здійснили треті особи.

Також в декларації не відображені комерційні приміщення дружини, розташовані у Хмельницькому, в яких вона здійснює підприємницьку діяльність у сфері роздрібної торгівлі меблями та освітлювальним приладдям. Загальна вартість цього майна становить понад 22,7 млн грн.

«Декларант пояснив, що не знав про придбання дружиною транспортних засобів, а також про наявність у неї нерухомості. Проте під час перевірки ці твердження були спростовані», - повідомили у НАЗК.

За матеріалами повної перевірки Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України.

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