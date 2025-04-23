Польща не відправить свої війська в Україну в рамках миротворчої місії, але продовжить підтримку

Польща не відправлятиме свої війська в Україну, але надасть значну допомогу — Сікорський.

Фото: RMF24

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Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Польща не буде відправляти свої війська в Україну в рамках потенційної миротворчої місії. Про це він повідомив під час виступу у Сеймі Польщі, де озвучив завдання зовнішньої політики на 2025 рік, пише RMF24.

Сікорський підкреслив, що хоча деякі країни розглядають можливість участі своїх військових у миротворчій місії, Польща не приєднається до цього процесу. Водночас він зазначив, що Польща продовжить надавати значну підтримку Україні в інших формах. «Без Польщі допомога Україні була б неможливою», – сказав він, уточнивши, що понад 80% допомоги Україні проходить через аеропорт у Ясьонці.

Міністр також повідомив, що Польща вже надала Україні 45 пакетів допомоги і розпочинає доставку ще одного. Польща також бере на себе важливу роль у логістичній підтримці та навчанні українських військових.

Сікорський додав, що Польща підготувала близько 30 тисяч українських військовослужбовців у рамках військової допомоги.

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