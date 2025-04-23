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Спочатку захворів, а потім не захотів приходити до ТЦК — на Полтавщині судили чоловіка за ухилення від мобілізації

19:41, 23 квітня 2025
Військовозобов’язаний отримав три роки позбавлення волі.
Спочатку захворів, а потім не захотів приходити до ТЦК — на Полтавщині судили чоловіка за ухилення від мобілізації
Фото: T-Online
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На Полтавщині чоловік отримав три роки ув'язнення за ухилення від мобілізації. Вирок у справі № 529/905/24 виніс Диканський районний суд Полтавської області.

У матеріалах справи вказується, що 25 липня 2024 року військово-лікарська комісія визнала чоловіка придатним до військової служби. 30 липня в ТЦК йому особисто вручили повістку, згідно якої він мав з'явитися 1 серпня. Проте чоловік не прийшов.

Обвинувачений свою провину не визнав і пояснив, що до військової частини не прийшов, бо захворів - навіть викликав швидку. Його цивільна дружина телефонувала до ТЦК та СП і повідомляла про його хворобу. Але сам він не телефонував і пізніше не прийшов, тому що «не бажає бути мобілізованим».

Суд не визнав це достатньою підставою для виправдання і визнав підозрюваного винним за статтею 336 Кримінального кодексу України «Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації»та призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Вирок може бути оскаржений 30 днів з дня його проголошення.

У Полтавському обласному ТЦК та СП наголосили, що у випадку хвороби громадянин дійсно має право не прийти за повісткою, але:

  1. Громадянин зобов’язаний не пізніше трьох днів повідомити про причини неявки.
  2. Прибути до ТЦК та СП не пізніше ніж через сім днів.

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