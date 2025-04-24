На Троєщині у Києві обмежать рух транспорту проспектом Червоної Калини – коли

Дорожники ремонтуватимуть проїжджу частину проспекту Червоної Калини.

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У столиці дорожники ремонтуватимуть проїжджу частину проспекту Червоної Калини на ділянці від будинку № 75 до транспортної розв’язки з вулицею Сержа Лифаря.

Відтак, із 9:00 до 18:00 24 та 25 квітня частково будуть обмежувати рух транспорту проспектом Червоної Калини. Як вказали у комунальній корпорації «Київавтодор», для проїзду транспорту роботи проводитимуть поетапно – не перекриваючи повністю рух у напрямку вул. Сержа Лифаря.

Учасників дорожнього руху просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

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