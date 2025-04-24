На Троещине в Киеве ограничат движение транспорта по проспекту Червоной Калины – когда

Дорожники будут ремонтировать проезжую часть проспекта Червоной Калины.

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В столице дорожники будут ремонтировать проезжую часть проспекта Червоной Калины на участке от дома № 75 до транспортной развязки с улицей Сержa Лифаря.

Таким образом, с 9:00 до 18:00 24 и 25 апреля частично будут ограничивать движение транспорта по проспекту Червоной Калины. Как указали в коммунальной корпорации «Киевавтодор», для проезда транспорта работы будут проводиться поэтапно – без полного перекрытия движения в направлении ул. Сержа Лифаря.

Участников дорожного движения просят учитывать ограничения при планировании маршрута.

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