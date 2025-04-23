Сначала заболел, а потом не захотел приходить в ТЦК — в Полтавской области судили мужчину за уклонение от мобилизации

Военнообязанный получил три года лишения свободы.

Фото: T-Online

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В Полтавской области мужчина получил три года лишения свободы за уклонение от мобилизации. Приговор по делу № 529/905/24 вынес Диканский районный суд Полтавской области.

Согласно материалам дела, 25 июля 2024 года военно-врачебная комиссия признала мужчину годным к военной службе. 30 июля в ТЦК ему лично вручили повестку, согласно которой он должен был явиться 1 августа. Однако мужчина не пришёл.

Обвиняемый свою вину не признал и пояснил, что не явился в воинскую часть из-за болезни — даже вызывал скорую помощь. Его гражданская жена звонила в ТЦК и СП и сообщала о его заболевании. Но сам он не связывался с учреждением и позже не явился, поскольку, по его словам, «не желает быть мобилизованным».

Суд не счёл это достаточным основанием для оправдания и признал мужчину виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины «Уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации», назначив ему наказание в виде трёх лет лишения свободы.

Приговор может быть обжалован в течение 30 дней со дня его оглашения.

В Полтавском областном ТЦК и СП подчеркнули, что в случае болезни гражданин действительно имеет право не явиться по повестке, однако:

Он обязан не позднее трёх дней сообщить о причинах неявки; Явиться в ТЦК и СП не позднее чем через семь дней.