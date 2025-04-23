Польша не отправит свои войска в Украину в рамках миротворческой миссии, но продолжит поддержку

Польша не будет отправлять свои войска в Украину, но окажет значительную помощь – Сикорский.

Фото: RMF24

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Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Польша не будет отправлять свои войска в Украину в рамках потенциальной миротворческой миссии. Об этом он сообщил во время выступления в Сейме Польши, где озвучил задачи внешней политики на 2025 год, пишет RMF24.

Сикорский подчеркнул, что хотя некоторые страны рассматривают возможность участия своих военных в миротворческой миссии, Польша не присоединится к этому процессу. В то же время он отметил, что Польша продолжит оказывать значительную поддержку Украине в других формах. «Без Польши помощь Украине была бы невозможной», - сказал он, уточнив, что более 80% помощи Украине проходит через аэропорт в Ясенке.

Министр также сообщил, что Польша уже предоставила Украине 45 пакетов помощи и начинает доставку еще одного. Польша также берет на себя важную роль в логистической поддержке и обучении украинских военных.

Сикорский добавил, что Польша подготовила около 30 тысяч украинских военнослужащих в рамках военной помощи.

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