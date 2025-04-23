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В Хмельницкой области начальник управления ГМС не задекларировал активы на более 27,8 млн грн

14:29, 23 апреля 2025
Декларант объяснил, что не знал о покупке женой транспортных средств, а также о наличии у нее недвижимости.
В Хмельницкой области начальник управления ГМС не задекларировал активы на более 27,8 млн грн
Фото: nazk.gov.ua
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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что выявило признаки декларирования недостоверной информации в декларации начальника Управления Государственной миграционной службы Украины в Хмельницкой области на сумму более 27,8 млн гривен.

В НАПК отметили, что эти факты были установлены по результатам полной проверки его декларации за 2023 год.

В частности, декларант не указал информацию о том, что его жена в 2023 году приобрела два автомобиля — AUDI Q8 (2023 года выпуска) и AUDI Q5 (2023 года выпуска) общей стоимостью более 5 млн гривен. При этом оплату за автомобили произвели третьи лица.

Также в декларации не были отражены коммерческие помещения жены, расположенные в Хмельницком, в которых она ведет предпринимательскую деятельность в сфере розничной торговли мебелью и осветительными приборами. Общая стоимость этого имущества составляет более 22,7 млн гривен.

«Декларант объяснил, что не знал о покупке женой транспортных средств, а также о наличии у нее недвижимости. Однако в ходе проверки эти утверждения были опровергнуты», — сообщили в НАПК.

По материалам полной проверки Главным следственным управлением Государственного бюро расследований начато уголовное производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины.

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декларация НАПК декларирование

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