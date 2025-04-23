Meta запустила конкурента CapCut для редагування Reels

Meta кинула виклик TikTok і CapCut, запустивши власний відеоредактор Edits.

Фото: The Financial Express

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Meta, компанія-розробник Instagram, представила новий застосунок Edits — мобільний відеоредактор, який вже доступний безплатно в App Store та Google Play. Про запуск повідомляє видання The Verge.

Edits розроблений як інструмент для професійного створення контенту і покликаний стати альтернативою популярному редактору CapCut, що належить компанії ByteDance — розробнику TikTok. Новий застосунок поєднує функції відеомонтажу з організаційними інструментами: в ньому можна зберігати нотатки для ідей, керувати кількома проєктами та переглядати статистику.

Серед технічних можливостей Edits — заміна фону через функцію «зеленого екрану», вирізання об’єктів із відео та генерація анімацій зі статичних зображень за допомогою штучного інтелекту. Ці функції наразі недоступні у самому Instagram.

Вихід Edits збігся з тимчасовим зникненням TikTok і CapCut з американських магазинів застосунків, що ще більше підкреслило конкурентні наміри Meta.

Голова Instagram Адам Моссері визнав, що Edits має подібність до CapCut, однак у дописі на Threads зазначив, що новинка більше орієнтована на професійних авторів контенту, а не масового користувача. У коментарі для The Verge він наголосив, що Meta прагне запропонувати глибші та більш гнучкі інструменти для вузької, але вимогливої аудиторії.

У планах компанії — додати до Edits підтримку ключових кадрів, нові функції на базі ШІ та можливість колективної роботи над відео.

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