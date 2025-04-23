Україна готова вести переговори, але не здаватися, — Юлія Свириденко

Юлія Свириденко підкреслила, що українці не погодяться на заморожений конфлікт, замаскований під мир.

Фото: ukrinform.com

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Перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко повідомила, що під час сьогоднішньої зустрічі делегації України з партнерами в Лондоні країна підтвердила принципову позицію: Україна готова вести переговори, але не здаватися. Про це вона написала на своїй сторінці у соцмережі Х.

Вона підкреслила, що не буде жодної угоди, яка «дасть Росії міцніші основи, необхідні для перегрупування та повернення з більшим насильством».

«Повне припинення вогню — на суші, у повітрі та на морі — є необхідним першим кроком. Якщо Росія піде на обмежену паузу, Україна відповість тим же.

Наш народ не погодиться на заморожений конфлікт, замаскований під мир. Ми ніколи не визнаємо окупацію Криму. І якщо членство в НАТО не буде надано, Україна потребуватиме обов’язкових гарантій безпеки — достатньо сильних, щоб стримати майбутню агресію, і достатньо чітких, щоб забезпечити тривалий мир», - заявила Юлія Свириденко.

Раніше іноземні ЗМІ опублікували повну версію «мирного плану Дональда Трампа».

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