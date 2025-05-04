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У Львові через несправний ліфт загинула жінка — двом посадовцям повідомили про підозру

20:59, 4 травня 2025
Посадовці проігнорували численні скарги мешканців та не усунули небезпечні порушення, що призвели до смертельної трагедії.
У Львові через несправний ліфт загинула жінка — двом посадовцям повідомили про підозру
Ілюстративне фото
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У Львові поліцейські повідомили двом посадовцям про підозру у порушенні правил безпеки, внаслідок чого загинула пасажирка ліфта. Про це повідомляє поліція Львівщини.

За скоєне голові об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, де сталась трагедія, та електромеханіку Львівського комунального підприємства, відповідальному за технічне обслуговування та справний стан ліфтів, загрожує покарання – позбавлення волі на строк до восьми років.

Як встановили слідчі, у 2019 році в одному з багатоквартирних будинків на вулиці Мазепи у Львові була проведена планова перевірка ліфта, під час якої були виявлені факти порушення вимог нормативно-правових актів з охорони праці, які створювали загрозу життю та здоров’ю людей.

«Вказані порушення не були своєчасно усунені на період проведення перевірки та, попри заборону, експлуатація ліфта продовжувалась», — наголосили правоохоронці.

Вказується, що мешканці під’їзду неодноразово скаржились на некоректну роботу та часті поламки пасажирського ліфта, проте посадові особи - голова об’єднання співвласників багатоквартирного будинку та електромеханік комунального підприємства,  відповідальний за технічне обслуговування та справний стан ліфтів, так і не усунули недоліки, не вжили заходів для підтримання ліфта в безвідмовно працездатному стані, що призвело до трагедії.

7 квітня 2023 року через неспрацювання пристроїв безпеки, яке сталось внаслідок незадовільного технічного стану ліфта, загинула пасажирка – її затисло між кабіною та шахтою. Жінка отримала травми, які призвели до смерті.

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури, посадовцям повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.272 (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання - обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Досудове розслідування триває.

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Національна поліція поліція Львів

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