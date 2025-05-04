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Во Львове из-за неисправного лифта погибла женщина — двум чиновникам сообщили о подозрении

20:59, 4 мая 2025
Чиновники проигнорировали многочисленные жалобы жителей и не устранили опасные нарушения, повлекшие смертельную трагедию.
Во Львове из-за неисправного лифта погибла женщина — двум чиновникам сообщили о подозрении
Иллюстративное фото
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Во Львове полицейские сообщили о подозрении двум должностным лицам в нарушении правил безопасности, в результате чего погибла пассажирка лифта. Об этом сообщает полиция Львовской области.

За совершенное преступление председателю объединения совладельцев многоквартирного дома, где произошла трагедия, и электромеханику львовского коммунального предприятия, ответственному за техническое обслуживание и исправное состояние лифтов, грозит наказание — лишение свободы сроком до восьми лет.

Как установили следователи, в 2019 году в одном из многоквартирных домов на улице Мазепы во Львове была проведена плановая проверка лифта. В ходе проверки были выявлены нарушения требований нормативно-правовых актов по охране труда, которые создавали угрозу жизни и здоровью людей.

«Указанные нарушения не были своевременно устранены на момент проведения проверки и, несмотря на запрет, эксплуатация лифта продолжалась», — отметили правоохранители.

Уточняется, что жители подъезда неоднократно жаловались на некорректную работу и частые поломки пассажирского лифта. Однако должностные лица — председатель ОСМД и электромеханик коммунального предприятия, ответственный за техническое состояние — не устранили недостатки и не предприняли мер для поддержания лифта в безопасном рабочем состоянии, что и привело к трагедии.

7 апреля 2023 года из-за неисправности систем безопасности, вызванной неудовлетворительным техническим состоянием лифта, погибла пассажирка — ее зажало между кабиной и шахтой. Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью.

Под процессуальным руководством Львовской областной прокуратуры должностным лицам сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью).

Санкция статьи предусматривает наказание — ограничение свободы до пяти лет или лишение свободы сроком до восьми лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Досудебное расследование продолжается.

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Национальная полиция полиция Львов

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