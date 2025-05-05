Разведенная женщина воспитывает ребенка с инвалидностью - имеет ли право отец ребенка на дополнительный отпуск

Стало известно, предоставляется ли дополнительный отпуск на детей с инвалидностью разведенным родителям.

Фото: unsplash

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Управление инспекционной деятельности в Винницкой области предоставило разъяснение относительно права отца на дополнительный социальный отпуск в случае, если ребенка с инвалидностью воспитывает мать.

Согласно действующему законодательству, дополнительный отпуск работникам, имеющим детей, предоставляется одному из родителей (матери или отцу).

То есть, отец имеет право на дополнительный отпуск на тех же условиях, что и мать, если она не воспользовалась этим правом в соответствующем календарном году.

В ведомстве уточняют: если мать ребенка не брала дополнительный отпуск, отец может воспользоваться им как работник, воспитывающий ребенка с инвалидностью.

В то же время, в случае лишения отца родительских прав, он теряет право на такой отпуск.

Таким образом, у разведенных родителей сохраняется возможность получить льготы, предусмотренные законодательством.

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