Розлучена жінка виховує дитину з інвалідністю — чи має право батько дитини на додаткову відпустку

Стало відомо, чи надається додаткова відпустку на дітей з інвалідністю розлученим батькам.

Фото: unsplash

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Управління інспекційної діяльності у Вінницькій області надало роз’яснення щодо права батька на додаткову соціальну відпустку у випадку, якщо дитину з інвалідністю виховує мати.

Відповідно до чинного законодавства, додаткова відпустка працівникам, які мають дітей, надається одному з батьків (матері або батькові).

Тобто, батько має право на додаткову відпустку на тих самих умовах, що й мати, якщо вона не скористалась цим правом у відповідному календарному році.

У відомстві уточнюють: якщо мати дитини не брала додаткову відпустку, батько може скористатися нею як працівник, що має дитину з інвалідністю.

Водночас, у разі позбавлення батьківських прав чоловік втрачає це право.

Таким чином, у розлучених батьків залишається можливість отримати пільги, передбачені законодавством.

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