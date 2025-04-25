OpenAI запускает облегченную версию функции глубокого исследования в ChatGPT

Новая облегченная версия Deep research в ChatGPT доступна бесплатно.

Фото: REUTERS

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OpenAI анонсировала запуск новой облегченной версии функции глубокого исследования в ChatGPT, которая доступна для всех пользователей бесплатно. Однако есть определенные ограничения на количество использований этой функции.

Для платных пользователей облегченная версия активируется автоматически, когда будет достигнут лимит использования основной версии Deep research. Ответы, хотя и станут короче, будут сохранять ту же глубину и качество, к которым пользователи уже привыкли.

Новая функция работает на базе модели o4-mini - упрощенной версии GPT-4. Благодаря сниженным затратам на обработку запросов, эта модель позволяет увеличить лимиты использования и делает доступ к глубокому поиску более экономически эффективным.

Ответы, предоставляемые через облегченную версию, будут оставаться интеллектуальными и информативными, хотя они будут короче по сравнению с основной версией глубокого поиска.

После достижения лимита использования основной версии, запросы автоматически переходят к облегченной версии.

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