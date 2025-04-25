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OpenAI запускає полегшену версію функції глибокого дослідження в ChatGPT

20:11, 25 квітня 2025
Нова полегшена версія Deep research у ChatGPT доступна безкоштовно.
OpenAI запускає полегшену версію функції глибокого дослідження в ChatGPT
Фото: REUTERS
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OpenAI анонсувала запуск нової полегшеної версії функції глибокого дослідження в ChatGPT, яка доступна для всіх користувачів безкоштовно. Однак є певні обмеження на кількість використань цієї функції.

Для платних користувачів полегшена версія активується автоматично, коли буде досягнуто ліміт використання основної версії Deep research. Відповіді, хоча й стануть коротшими, зберігатимуть ту ж глибину та якість, до яких користувачі вже звикли.

Нова функція працює на базі моделі o4-mini — спрощеної версії GPT-4. Завдяки зниженим витратам на обробку запитів, ця модель дозволяє збільшити ліміти використання та робить доступ до глибокого пошуку більш економічно ефективним.

Відповіді, що надаються через полегшену версію, залишатимуться інтелектуальними та інформативними, хоча вони будуть коротшими в порівнянні з основною версією глибокого пошуку.

Після досягнення ліміту використання основної версії, запити автоматично переходять до полегшеної версії.

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