Апелляционный суд обязал коммунальное предприятие признать вдову съемщиком квартиры после смерти мужа

Женщина доказала право на жилье после потери мужчины в судебном порядке.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В суд обратилась жительница г. Хмельницкого с иском к коммунальному предприятию — просила обязать его внести изменения в договор найма квартиры и признать её основным нанимателем. Об этом сообщает пресс-служба суда.

По её словам, десять лет назад исполком Хмельницкого городского совета предоставил КП «Спецкоммунтранс», где работал её муж, разрешение на реконструкцию нежилого помещения под квартиры для работников. За собственные средства и усилиями они с мужем осуществили реконструкцию однокомнатной квартиры.

Впоследствии предприятие выдало им ордер на заселение и заключило с её мужем договор найма жилого помещения. Но после его смерти отказалось признать её нанимателем квартиры и сообщило о выселении.

Женщина считает это незаконным, так как она на законных основаниях проживала в этой квартире как член семьи нанимателя, после смерти которого к ней перешли все права и обязанности по заключенному договору найма. К тому же в 2023 году суд отказал предприятию в иске о её выселении. При таких обстоятельствах она просила удовлетворить её исковые требования о внесении изменений в договор найма жилого помещения.

По мнению Хмельницкого горрайонного суда, истицей не были предоставлены надлежащие и допустимые доказательства того, что между предприятием и её мужем был заключён договор найма однокомнатной квартиры и что эта квартира является пригодным для проживания жилым помещением, которое может быть предметом договора найма. Поэтому суд признал её иск необоснованным.

Она обжаловала это решение в апелляционном суде с просьбой удовлетворить её требования.

Коллегия судей апелляционного суда считает, что выводы местного суда не соответствуют фактическим обстоятельствам дела. Она отметила: спорная квартира — изолированное жилое помещение ведомственного жилого фонда, которое не является служебным жилым помещением и не имеет статуса общежития.

На основании совместного решения администрации и профсоюзного комитета предприятия муж истицы получил ордер на заселение и приобрёл эту квартиру в бессрочное пользование на условиях найма согласно жилищному законодательству. Его жена вселилась туда как член семьи нанимателя и с тех пор они постоянно проживали вместе, вели общее хозяйство, квартира была их единственным местом жительства.

«Поскольку [истица] вселилась в квартиру в установленном законом порядке и на соответствующем правовом основании, а также постоянно проживала в этой квартире вместе с нанимателем, то после его смерти она приобрела все права и обязанности прежнего нанимателя», — констатировал апелляционный суд.

Таким образом, суд удовлетворил апелляционную жалобу — отменил решение суда первой инстанции и обязал коммунальное предприятие внести изменения в договор найма жилого помещения и признать вдову нанимателем квартиры вместо её мужа.

С постановлением апелляционного суда по делу № 686/21689/24 можно ознакомиться в Едином государственном реестре судебных решений.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.