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За прошлый год количество лиц в Реестре лудоманов выросло в три раза

13:18, 25 апреля 2025
По решению суда в Реестр не попал еще ни один человек.
За прошлый год количество лиц в Реестре лудоманов выросло в три раза
Источник фото: Heather Ainsworth
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За прошлый год количество лиц в Реестре лудоманов выросло в 3 раза. Как указывают в Опендатабот, 12 807 украинцев на данный момент находятся в этом Реестре. В течение прошлого года Реестр пополнился на 9 389 человек, а 1 496 были исключены в связи с окончанием срока ограничения.

Всего с момента создания Реестра в него попали 14 979 человек, из которых 2 172 уже исключены.

99% всех записей в Реестре — это добровольные обращения. Люди сами подают заявление о самоограничении, чтобы на определенный период закрыть себе доступ в игорные заведения и к участию в азартных играх. Срок такого ограничения — от шести месяцев до трех лет.

Лишь 1% — это люди, которым ограничен доступ по решению КРАИЛ. За все время существования реестра таких решений было 169. Почти все они были приняты в прошлом году — 140 решений. А вот по решению суда в Реестр не попал еще ни один человек.

«Подать заявление о самоограничении действительно проще, чем подать в реестр третье лицо. Кроме того, растет уровень осведомленности людей о такой возможности. Соответственно, увеличивается количество людей в реестре. Поэтому наша цель — дать людям максимально удобный инструмент для самоограничения и способствовать его использованию», — указал Геннадий Новиков, возглавивший государственное агентство ПлейСити.

Отметим, что Кабмин ликвидировал КРАИЛ и вместо него создал государственное агентство «ПлейСити». Теперь именно это учреждение будет отвечать за регулирование рынка азартных игр и лотерей, а также ведение Реестра лудоманов.

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КРАИЛ

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