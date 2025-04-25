Китай планирует приостановить пошлины в 125% на часть импорта из США

Это решение рассматривается в связи с тем, что взаимные торговые ограничения привели к экономическому ущербу в ряде отраслей.

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Китайское правительство размышляет над тем, чтобы временно отменить 125% пошлину на отдельные американские товары из-за экономического ущерба, который терпят определенные сектора экономики вследствие взаимных торговых ограничений. Об этом сообщает Bloomberg.

В частности, на рассмотрении отмены дополнительных пошлин на медоборудование и некоторые промышленные химикаты, такие как этан.

Еще обсуждается возможность освобождения от таможенных пошлин арендных платежей за самолеты: китайские перевозчики не владеют всем своим воздушным флотом и арендуют часть самолетов у сторонних компаний.

Исключения, рассматриваемые Китайом, отражают аналогичные шаги со стороны США, которые в начале апреля освободили от 145% пошлины электронику из КНР. Обе стороны идут на уступки, что подчеркивает, насколько тесно переплетены две величайшие экономики мира, а некоторые ключевые отрасли остановились после эскалации торговой войны.

Список исключений все еще находится в стадии разработки. По словам источников, компании из уязвимых секторов получили от властей запрос на предоставление таможенных кодов товаров США, которые им необходимо освободить от новых тарифов.

Как пишет Bloomberg, по меньшей мере, одной из китайских компаний уже сообщили: арендные платежи в адрес компаний из зон свободной торговли не будут облагаться новой пошлиной.

Пекин также готовится отменить дополнительные пошлины не менее восьми категорий продукции, связанной с полупроводниками. Однако, как уточняется, в список не входят микросхемы памяти – что может стать ударом по компании Micron Technology, третьему по величине производителю таких чипов в мире.

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что пошлины на китайские товары будут существенно снижены, но не будут нулевыми.

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