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Apple планирует поставлять iPhone, продаваемые в США, из Индии, а не Китая

11:12, 25 апреля 2025
Apple до конца 2026 года рассчитывает получать из Индии все более 60 миллионов iPhone, которые ежегодно продаются в США.
Apple планирует поставлять iPhone, продаваемые в США, из Индии, а не Китая
Источник фото: Alexander Schimmeck / Unsplash
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Уже в следующем году технический гигант Apple планирует перенести сборку всех iPhone, продаваемых в США, в Индию. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

В частности, Apple до конца 2026 года рассчитывает получать из Индии все более 60 миллионов iPhone, которые ежегодно продаются в США.

Такая цель означала бы удвоение производства iPhone в Индии после почти двух десятилетий, в течение которых Apple вложила значительные средства в Китай, чтобы создать первоклассную производственную линию. Сборка iPhone — это завершающий этап производственного процесса, который объединяет сотни компонентов.

Отметим, что Китай, где Apple производит большинство своих iPhone через третьи стороны, такие как Foxconn, был объектом крупнейших пошлин, объявленных США, а Индию затронула так называемая взаимная пошлина в размере 26 процентов, хотя она была приостановлена, пока Нью-Дели выступает за двустороннее торговое соглашение с США. Во время визита в Индию на этой неделе вице-президент США Дж. Д. Вэнс заявил, что обе страны достигли «очень значительного прогресса».

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США Apple Индия

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