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Как работает принцип добросовестности и благоразумия в административном производстве – объяснение

12:42, 25 апреля 2025
Административные органы должны придерживаться принципа благоразумия и добросовестности
Как работает принцип добросовестности и благоразумия в административном производстве – объяснение
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Согласно статье 10 Закона Украины «Об административной процедуре», административные органы должны действовать в соответствии с законодательством, не злоупотреблять властью и не нарушать права лиц. Этот закон определяет принципы добросовестности и благоразумия, которые имеют важное значение для эффективности и справедливости административного производства. Об этом сообщает Министерство юстиции Украины.

Принцип добросовестности требует, чтобы органы власти учитывали интересы всех сторон и использовали все законные инструменты для достижения положительного результата. Например, решения, противоречащие логике или морали, такие как назначение повторной экспертизы без обоснованных причин, могут считаться проявлением недобросовестности, что приводит к неэффективному использованию ресурсов.

Закон также подчеркивает, что недобросовестность может проявляться не только в действиях административных органов, но и среди участников производства. Например, подача безосновательных ходатайств или затягивание процесса являются формами недобросовестного поведения. Это требует от участников административного процесса ответственности и уважения к правилам, чтобы не мешать нормальному ходу дела.

Принцип добросовестности и благоразумия способствует более справедливому и прозрачному функционированию административных органов. Он обеспечивает защиту прав граждан, одновременно повышая эффективность производства и предотвращая бессмысленные

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административное дело Министерство юстиции Украины

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