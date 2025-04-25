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Як працює принцип добросовісності та розсудливості в адміністративному провадженні – пояснення

12:42, 25 квітня 2025
Адміністративні органи повинні дотримуватися принципу розсудливості та добросовісності.
Як працює принцип добросовісності та розсудливості в адміністративному провадженні – пояснення
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Згідно зі статтею 10 Закону України «Про адміністративну процедуру», адміністративні органи повинні діяти відповідно до законодавства, не зловживати владою і не порушувати права осіб. Цей закон визначає принципи добросовісності та розсудливості, які мають важливе значення для ефективності та справедливості адміністративного провадження. Про це повідомляє Міністерство юстиції України.

Принцип добросовісності вимагає, щоб органи влади враховували інтереси всіх сторін та використовували всі законні інструменти для досягнення позитивного результату. Наприклад, рішення, що суперечать логіці або моралі, такі як призначення повторної експертизи без обґрунтованих причин, можуть вважатися проявом недобросовісності, що призводить до неефективного використання ресурсів.

Закон також підкреслює, що недобросовісність може проявлятися не тільки в діях адміністративних органів, а й серед учасників провадження. Наприклад, подання безпідставних клопотань або затягування процесу є формами недобросовісної поведінки. Це вимагає від учасників адміністративного процесу відповідальності та поваги до правил, аби не заважати нормальному ходу справи.

Принцип добросовісності та розсудливості сприяє більш справедливому та прозорому функціонуванню адміністративних органів. Він забезпечує захист прав громадян, водночас підвищуючи ефективність провадження та запобігаючи безглуздим затримкам і зловживанням.

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адміністративна справа Міністерство юстиції України

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